Riccardo Mandolini, il figlio di Nadia Rinaldi è Damiano nella serie tv Netflix Baby (Foto)

La più fiera di tutti per il successo di suo figlio non può che essere Nadia Rinaldi, il suo primogenito a 19 anni è una star tra i giovanissimi (foto). Riccardo Mandolini recita nel ruolo di Damiano per la serie tv Netflix Baby, tutti lo riconoscono e lui non può che ringraziare sua madre e suo padre, Mauro Mandolini, per avergli insegnato educazione e rispetto per il mestiere di attore. Non stanno più insieme da tantissimi anni Nadia e Mauro, lei attrice di cinema e teatro, lui regista e sceneggiatore, ma si sono sempre occupati insieme di Riccardo. Intervistato da Il Giornale il giovane Mandolini ha parlato della sua famiglia, della popolare serie Netflix giunta alla seconda stagione e del suo sentirsi sempre insicuro. Riccardo sa di essere fortunato, ha due genitori che hanno sempre creduto in lui e lo hanno spinto a fare ciò che desiderava nonostante fare l’attore non sia sempre così semplice.

RICCARDO MANDOLINI HA INIZIATO A RECITARE DA QUANDO HA 13 ANNI

Non è passato molto tempo considerando che ha solo 19 anni ma ha iniziato davvero presto sul set. Lui che si definisce così insicuro ha voluto fare l’attore, una scelta coraggiosa ma che appartiene in realtà a molti: “In realtà sono una persona insicura di base. A volte riesco a gestirla questa insicurezza, che poi diventa benzina al lavoro perché ti spinge a fare al meglio sul set. Nella piena consapevolezza di avere sempre addosso giudizi e critiche, positive ma anche negative”.





Nadia Rinaldi non si è mai vantata del talento di suo figlio ma Riccardo a 16 anni ha avuto il suo primo ruolo al cinema: “Ho avuto una piccola parte nel film ‘Al Posto Tuo’ di Max Croci. Mia madre mi ha accompagnato sul set! Era davvero orgogliosa. Mi è sempre stata vicino, ma sia chiaro io e lei non parliamo solo di cinema, anche di altro”.