Michelle Hunziker e la tenerezza per Aurora dopo l’attacco di Maurizio Costanzo (Foto)

Dopo le parole di Maurizio Costanzo a difesa di Amadeus ma contro Michelle Hunziker la conduttrice svizzera non ha ancora risposto o forse ha risposto a modo suo, con una dolce dedica ad Aurora (foto). Michelle risponde con amore e tenerezza ma in realtà è stata lei la prima ad attaccare il direttore artistico di Sanremo 2020. Certo suona strano il commento di Costanzo alla Hunziker e intuiamo che forse in passato abbiamo perso qualche passaggio tra loro due. Che il giornalista non abbia mai avuto peli sulla lingua è cosa nota ma entrare così a gamba tesa sulla polemica di Sanremo contro la Hunziker e la Gerini forse è troppo anche per lui. Procediamo con ordine per chi avesse perso qualche episodio, qui potete leggere i commenti di Michelle Hunziker, l’attacco ad Amadeus (parole superficiali che pesano come macigni). In tanti si sono schierati dalla parte del conduttore, altri hanno approvato il discorso di Michelle sui social. Fino alle parole di Costanzo: “Sapete qual è la verità? Che la Gerini, la Hunziker e quant’altri chiedono la grazia alla Madonna pur di fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si è dimenticata di loro, si arrabbiano con Amadeus”.

MICHELLE HUNZIKER RISPONDE CON DOLCI PAROLE PER SUA FIGLIA AURORA

La bordata di Maurizio Costanzo ai microfoni di Un giorno da pecora contro la conduttrice e l’attrice non ha però ricevuto risposta diretta.

Voglia di dolcezza per la biondissima showgirl che sul suo profilo social ha pubblicato l’ennesima foto con Aury piccolissima: “Non ce n’è….anche oggi ti guardo e ti continuo a vedere così…sei la mia pallina morbidosa. Oggi sei una bellissima donna, forte e determinata e quando ti guardo mentre mi parli di vita e di progetti futuri, ti ascolto attentamente e ti prendo sul serio…solo che il mio cuore scoppia di tenerezza….è più forte di me. Ti amo pupi”.