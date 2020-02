Loredana Lecciso lascia tutti senza parole con il suo nuovo progetto (Foto)

Cosa bolle nella pentola che Loredana Lecciso (foto) sembra avere già messo sul fuoco? Abbiamo già letto della passione con Al Bano che sembra non essersi mai spenta, più in là magari l’ex o di nuovo attuale compagna del cantante ci dirà di più ma intanto sembra ci siano altre novità, un nuovo progetto. E’ dal programma di Caterina Balivo, Vieni da me, che arriva l’anticipazione di un nuovo progetto per la Lecciso. Di cosa si tratta? Loredana torna in sala di incisione. Sì, sembra che dopo l’esibizione di Al Bano e Romina Power in qualità di ospiti sul palco del festival di Sanremo 2020 anche a lei sia tornata la voglia di cantare. Anche lei con un duetto e anche la sua canzone, proprio come la nuova di Al Bano e Romina, è stata scritta da Cristiano Malgioglio.

LOREDANA LECCISO CANTA UNA NUOVA CANZONE DI CRISTIANO MALGIOGLIO

Di certo sapete che Raccogli l’attimo, il brano che l’ex coppia d’oro ha presentato sul palco del teatro Ariston l’ha scritto Malgioglio. Ma l’autore di grandi canzoni del passato ne ha scritta una anche per la sua cara amica e non solo per lei. Sembra infatti che la Lecciso non sarà sola ma con lei ci sarà un’altra donna.









A Vieni da me è saltato fuori il nome di Katia Ricciarelli, no, non è lei ma è una donna che dovrebbe avere più o meno l’età della cantante lirica. Non si sa altro, per il momento sembra solo che la biondissima showgirl sia molto felice. Voi siete curiosi di scoprire il brano in questione, il duetto e magari anche il resto? Intanto, sulla rivista Chi c’è una nuova lunga intervista che parla di passione.

Si tratta di una sfida contro Romina Power, della seria anche lei sa cantare? Niente del genere, Loredana ha chiarito che non c’è rivalità da parte sua che più volte ha teso la mano all’ex moglie di Carrisi.