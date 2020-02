Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme? Lei racconta della passione mai spenta (Foto)

E’ di nuovo amore tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi (foto). Da alcune frasi della showgirl sembrerebbe di sì ma forse tra i due non c’è niente e restano ex e genitori di Jasmine e Albano Jr. E’ da un’intervista rilasciata alla rivista Chi che salta fuori la passione che tra loro sarebbe ancora presente. Una passione che non solo non si è mai spenta ma che nel tempo è anche aumentata. Di che passione parla la Lecciso? Una confessione fatta alla rivista di Alfonso Signorini, una copertina che riguarda la loro storia. Domani il settimanale sarà in edicola e potremo soddisfare la curiosità ma come sempre ci sono delle anticipazioni. Loredana si rammarica di essere stata troppo impulsiva in passato ma oggi sa che con il cantante ha creato una bellissima famiglia. Non dimentica di parlare di Romina Power e spiega anche il perché della sua assenza al teatro Ariston. In attesa che si sciolga il dubbio se Loredana Lecciso e Al Bano sono tornati insieme scopriamo cosa ha confidato alla rivista Chi.

LOREDANA LECCISO HA TESO PIU’ VOLTE UNA MANO A ROMINA POWER

“La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata” è questa la frase che più di tutte spiazza e fa pensare a un ritorno per la coppia. Mentre i fan speravano in un nuovo matrimonio tra Romina e Al Bano la showgirl racconta altro. “Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui” ed è qui che aggiunge il suo rammarico: “Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice“.





Non è andata a Sanremo e non perché non sia più la compagna di Al Bano: “Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all’Ariston”. Per finire poi con Romina e la rivalità che da parte sua non esiste. Le ha teso più volte la mano ma la Power non le ha mai risposto. Un dolce equivoco o è di nuovo amore?