Le dolcissime parole di Michelle Hunziker per Silvia Toffanin tra stima e affetto

Sono arrivate ieri, delle bellissime parole per Silvia Toffanin che di certo avranno fatto piacere alla conduttrice; a scrivere una dedica molto particolare sui social è stata Michelle Hunziker che ha voluto fare un attestato di stima pubblico alla sua collega e amica.

La svizzera si complimenta con Silvia per come in questi anni abbia studiato e sia tanto migliorata da rendere Verissimo un vero gioiello per la rete. E Michelle non sbaglia: se fino a un paio di anni fa infatti, anche da queste pagine avete letto diversi dubbi sul ruolo della Toffanin, ci siamo poi dovuti ricredere. Non perchè quello che dicevamo prima non fosse vero ma perchè la Toffanin non ha scelto di vivere solo di rendita ma in questi anni ha saputo fare una grande crescita professionale che l’ha portata a essere una delle migliori conduttrici di Mediaset.

MICHELLE HUNZIKER FA UNA DEDICA SPECIALE A SILVIA TOFFANIN

Ecco le parole di Michelle Hunziker:

Cara Silvia, Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine. Abbiamo tante cose che ci legano da anni… come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina…sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi. Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro. È arrivato il momento di farti i complimenti… hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella. Avanti tutta!! Ti voglio bene ❤️