E’ nata la figlia di Morgan e il nome scelto è molto originale (Foto)

Morgan oggi è diventato papà per la terza volta, è nata la sua terza figlia e il nome scelto per la piccola è Maria Eco (foto). Un nome del tutto originale che di certo il cantante avrà modo si spiegarci. L’annuncio della nascita di Maria Eco Castoldi l’ha dato su Facebook Ricc Frost, un caro amico di Morgan. Tanti gli auguri per la coppia, per il musicista e la sua Alessandra. Di recente avevamo visto Alessandra Cataldo col pancione, in occasione dell’incontro del compagno con la mamma che non vedeva da tempo. E di recente anche il papà aveva parlato della gravidanza della sua compagna annunciando che era pronto a diventare di nuovo papà e che mancava ormai pochissimo al parto. Certo la piccola non è nata in un momento semplice per l’Italia e per tutti ma sarà circondata dall’affetto e dalla protezione di tutti, soprattutto della sua mamma e del suo papà.

E’ NATA LA TERZA FIGLIA DI MORGAN

Tre figlie femmine per il cantautore monzese, tre figlie avute ognuna da una compagna diversa, una situazione di certo non semplice da gestire. Anna Lou è ormai grande, è la primogenita nata dalla lunga storia d’amore con Asia Argento. Lara è ancora molto piccola, è nata dalla relazione con Jessica Mazzoli e vive in Sardegna con la sua mamma.

“Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan” è il post che annuncia il lieto evento.

Proprio poche ore fa in un video avevamo visto Marco Castoldi andare in giro per Milano con il suo monopattino mentre cantava il brano sanremese modificato rendendo felici alcune sue fan che gli chiedevano di affacciarsi questa sera per cantare con tutti. Chissà se lo farà e se dedicherà una canzone alla sua terza bimba.

