Morgan tra le sue donne: la fidanzata col pancione e mamma Luciana, lui vola col monopattino (Foto)

Non è ancora chiaro a tutti cosa sia davvero accaduto tra Morgan e Bugo durante i festival di Sanremo 2020 ma tutti abbiamo visto l’incontro del cantante con mamma Luciana in diretta a Vieni da me (foto). Con loro due però c’era anche qualcun altro e la rivista Oggi mostra le foto di Morgan con la fidanzata e il suo pancione. Lei è Alessandra e chissà se mamma Luciana l’aveva già conosciuta o l’ha incontrata quel giorno a Milano. Morgan ha così i suoi affetti più cari accanto anche se a volte pensa di essere solo. Ed è sempre il settimanale Oggi che oltre a mostrare gli scatti e a parlare del nuovo business dell’artista commenta anche altro. Non sarebbe vero che Marco Castoldi vive in uno sgabuzzino a Chinatown a Milano ma in uno degli appartamenti più belli del palazzo indicato anche alla sua mamma. E’ nel centralissimi parco Sempione che si è trasferito dopo lo sfratto dalla sua casa di Monza.

MORGAN E LA SUA FIDANZATA COL PANCIONE

Non è quindi per niente lasciato solo Morgan, anzi mai come in questo periodo è molto corteggiato da tutti. Con lui oltre alla sua famiglia d’origine c’è Alessandra Cataldo in dolce attesa. Terzo figlio in arrivo per Marco e speriamo che con la nuova compagna tutto possa procedere al meglio dopo Asia Argento e Jessica Mazzoli.

Le foto pubblicate dalla rivista Oggi sono state scattate dopo l’incontro del musicista con la sua mamma, lui era arrivando volando in monopattino per abbracciare dopo tanto tempo la donna che lo ama di più al mondo. Un incontro sotto casa di Marco che dista pochi metri dagli studi milanesi della Rai. L’incontro o il saluto tra suocera e nuora in attesa del terzo nipote. Per la coppia una storia d’amore che dura da tre anni.

