Si rivede Fiorello: posa con Amadeus per la rivista Chi. Sono la coppia dell’estate

Dopo lo straordinario successo ottenuto con la 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus si prepara al bis, con l’edizione 71 della kermesse. E al suo fianco dovrebbe esserci Rosario Fiorello, anche se al momento, la cosa non è ufficiale. Ma i due sembrano essere pronti per il bis e dedicano l’estate alle vacanze insieme! Fiorello dopo la fine del lockdown è praticamente scomparso dai social. Lo rivediamo spuntare sulle pagine della rivista Chi, nel servizio in cui posa insieme ad Amadeus. “Siamo la coppia dell’estate” si legge sul numero della rivista Chi in edicola da domani. Fiorello e Ama sono in vacanza insieme in Sardegna con le loro famiglie. Susanna e Giovanna Civitillo sono due pilastri fondamentali nelle vite dei due show man.

VACANZE INSIEME PER FIORELLO E AMADEUS DOPO IL SUCCESSO SANREMESE

«Mi chiama tre volte al giorno, devo rispondere con voci diverse dicendo che ha sbagliato numero», scherzava Fiorello pochi mesi fa, quando Amadeus ha confermato alla Rai la volontà di condurre il prossimo Sanremo ancora al fianco dello showman siciliano. Ed eccoli adesso di nuovo insieme, “la coppia dell’estate”, mentre regalano a Chi una serie di scatti esclusivi molto divertenti, da soli (mentre mimano scherzosamente alcune evoluzioni del nuoto sincronizzato) e con le mogli, Susanna Biondo e Giovanna Civitillo, che sorridono davanti al fotografo del settimanale diretto da Alfonso Signorini (in edicola da mercoledì 5 agosto) in un villaggio vacanze in Sardegna.

Alcune settimane fa Fiorello aveva gelato tutti dichiarando «faccio il prossimo Sanremo e poi mi ritiro», sarà vero? Al momento non sembra crederci nessuno anche se Fiorello, ha dimostrato di poter avere una vita privata da tenere tale. Come dicevamo in precedenza, dal sei maggio, un giorno prima del suo compleanno, è scomparso dai social. Eravamo abituati alle sue spassose dirette durante il lockdown, alle interviste, ai video divertenti. E poi il silenzio. Potrebbe quindi essere vero che Fiorello ha voglia di godersi la vita insieme alla sua famiglia senza lo stress della tv, degli ascolti, del successo e del piacere per forza a tutti.

Ma prima un altro Sanremo insieme al suo grandissimo amico Amadeus. L’edizione 71 andrà in onda a marzo, per permettere a tutti di organizzarsi meglio vista la situazione emergenziale venutasi a creare negli ultimi mesi.