Vittoria Ceretti, chi è la top model co-conduttrice a Sanremo 2021

Manca appena una settimana alla partenza ufficiale del Festival di Sanremo 2021. Cresce la curiosità e la voglia di scoprire tutti sui nomi dei personaggi che vedremo sul palco del Teatro Ariston. Tra questi c’è quello di Vittoria Ceretti, modella italiana confermata come co-conduttrice di Amadeus, dopo il due di picche di Naomi Campbell che ha rinunciato a causa del Covid. La collega di Vittoria aveva infatti troppa paura per il numero dei contagi della pandemia e ha preferito non sbarcare in Italia, anche perchè una volta rientrata, avrebbe dovuto rispettare la quarantena imposta dal Governo americano. Ma ritorniamo a noi. La Ceretti certamente non è tra i nomi più noti al grande pubblico televisivo italiano eppure è una top model affermatissima a livello mondiale. Sicuramente molti spettatori vedendola sulle scale dell’Ariston e al fianco di Amadeus si chiederanno chi sia, come spesso capita. E allora vediamo insieme di capire chi è questa bellissima top model.

Conosciamola meglio in questo articolo.

Sanremo 2021, tutto quello che c’è da sapere su Vittoria Ceretti, co-conduttrice all’Ariston

Vittoria Ceretti sta per vivere una esperienza decisamente diversa rispetto al suo lavoro abituale eppure sembra avere tutte le carte in regola per calcare il palco dell’Ariston come co-conduttrice al fianco di Amadeus. E’ nata il 7 giugno del 1998 a Brescia, ha quindi 22 anni. Vittoria ha vissuto a Inzino insieme alla sua famiglia, a Galdone Val Trompia finché non è iniziata la sua carriera come modella. Tutto è partito con un concorso nel 2012, l’Elite model look. Nel 2014, Vittoria ha sfilato per la prima volta per i grandi brand cominciando con Dolce e Gabbana. Era infatti stata scelta dai due stilisti come protagonista per le loro campagne di moda, anche di beauty. La Ceretti è stata confermata da Dolce e Gabbana anche per i successivi due anni ma nel 2015 viene notata anche da Giorgio Armani che la vuole per la collezione autunno – inverno. Così nello stesso anno, la giovane italiana si ritrova ad essere tra la classifica delle 50 modelle di models.com. L’anno dopo, lavora ancora per Armani per la campagna beauty e poi ancora con Prada e Givenchy.

E’ il 2017 quando models.com la proclama modella dell’anno e inizia a lavorare per Alberta Ferretti e Alexandre McQueen. L’anno è molto fortunato per la bella Vittoria Ceretti che riceve la conferma di Givenchy, inizia a lavorare per Bottega Veneta e Fendi, al fianco di due colleghe amatissime e importantissime nel campo come le sorelle Gigi e Bella Hadid. Per la top model arrivano copertine su Vogue in tutto il mondo, dall’Italia fino al Giappone. Continua il suo lavoro tra: Versace, Tiffany e Co, Zara, Fendi, Moschino, Chanel e tanti altri brand di moda e beauty amatissimi in tutto il pianeta.

Questo 2021 per Vittoria Ceretti sarà un anno davvero importante perché, per la prima volta, avrà l’occasione di farsi notare anche dal pubblico televisivo grazie a Sanremo. La sua partecipazione come conduttrice è una delle più attese e tra quelle che desta più curiosità tra i telespettatori.

Al momento nessun commento da parte di Vittoria ma nei prossimo giorni ascolteremo sicuramente anche le sue impressioni prima di vederla sul palco di Sanremo 2021.