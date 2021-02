Salta Naomi Campbell a Sanremo 2021 ma c’è già la sostituta

Non è ancora ufficiale ma sembra proprio che Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo. Nonostante il contratto fosse cosa fatta, tanto che Amadeus aveva confermato la presenza della top model già diverse settimane fa, a quanto pare alla fine è successo qualcosa di inaspettato. La Campbell potrebbe non partecipare a Sanremo 2021. Naomi avrebbe dovuto calcare il palco dell’Ariston il 2 marzo, la prima serata del Festival ma le cose sono cambiate. Non c’è una conferma ufficiale ma pare proprio che alla fine Naomi non ci sarà. Il motivo di questo forfait dell’ultimo momento? Non è ancora chiaro ma la situazione pandemica che varia di ora in ora, potrebbe aver contribuito a cambiare le carte in tavola. E’ di pochi minuti fa tra l’altro anche la decisione di Giovanni Toti, governatore della Liguria, di dichiarare tutta l’area di Sanremo e Ventimiglia zona rossa.

Amadeus al momento non ha ancora commentato questa notizia ma, stando alle anticipazioni date da Tvblog, ci sarebbe già il nome della top model che sarà a Sanremo 2021 al posto di Naomi Campbell.

Il motivo di questo no dell’ultimo momento, sarebbe legato alla difficoltà dei viaggi in questo complicato periodo durante il quale in Italia si stanno diffondendo varianti che fanno paura anche agli Usa. Ci viene però da pensare che sia davvero strano che Naomi non abbia avuto modo di vaccinarsi, cosa che ha fatto ad esempio anche Elisabetta Canalis, giù rientrata in Italia dopo aver fatto il vaccino con due dosi di Moderna. Si potrebbe quindi pensare che in realtà il cachet messo sul piatto, potrebbe non esser stato sufficiente per un viaggio in Italia e un ritorno immediato negli Usa. Viaggio in Italia che sarebbe significato un semplice periodo in hotel, visto che davvero, considerata anche l’ultima decisione del governatore Toti, a Sanremo non si potrà fare altro che stare chiusi nella stanza d’Hotel.

Niente Naomi Campbell a Sanremo 2021: arriva Vittoria Ceretti

Stando alle ultime news la giovane top Model Vittoria Ceretti salirà sul palco di Sanremo 2021 ma non nella prima serata; dovrebbe infatti essere conduttrice del giovedì sera. E’ stato lo stesso Amadeus a fare il nome della Ceretti: «La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo».

Ricapitolando:

martedì si inizia con Matilda De Angelis e Loredana Berté;

mercoledì: Elodie e Luisa Ranieri;

giovedì: Vittoria Ceretti al momento da sola;

venerdì: Barbara Palombelli e Beatrice Venezia;

sabato: Ornella Vanoni, Serena Rossi e Simona Ventura