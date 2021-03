E’ morta la sorella di Christian De Sica: “Dai un bacio a papà”

Lutto per Christian De Sica e la sua famiglia per la morte della sorella, Emi, la prima figlia di Vittorio De Sica. Aveva 83 anni e l’addio dell’attore e regista è tenero. Quel bacio da dare al papà racchiude la loro vita. “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà” ha scritto De Sica sul suo profilo social pubblicando una foto della sorella con il padre. Emi era nata dal primo matrimonio del grande Vittorio con Giuditta Rissone. Christian più volte ha ricordato il momento in cui si erano conosciuti, la telefonata della sorella, il rimprovero al papà per non averli fatti incontrare prima. La storia di una famiglia allargata che ha anticipato di gran lunga ciò che oggi è normalità.

ADDIO A EMI, LA SORELLA DI CHRISTIAN DE SICA

Il primo matrimonio di Vittorio De Sica celebrato nel 1937 ad Asti, il sì all’attrice Giuditta Rissone, poi la nascita di Emilia. Dopo alcuni anni la storia d’amore finì, dopo avere ottenuto il divorzio ci fu il matrimonio con Maria Mercader, la madre di Christian e Manuel. Due madri diverse ma un legame fortissimo tra i figli di De Sica. Lei era la più riservata della famiglia ma come gli altri aveva fatto di tutto per tenere viva la memoria artistica del padre.

“Christian carissimo, sono addolorata per l’improvviso lutto che ha colpito te e la tua famiglia. Ti sono vicina con tutto il cuore esprimendosi le più sentite condoglianze” scrive Sandra Milo.

Massimo Boldi sui social abbraccia virtualmente l’amico di sempre: “Ti sono vicino con tutto il mio cuore. Ti abbraccio forte con Silvia Brando Maria Rosa…”. Tantissimi i messaggi di condoglianze a De Sica per la morte di Emi. Tutto reso ancora più triste in questo periodo di distanze forzate, di abbracci che non si possono dare né ricevere.