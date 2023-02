Amadeus vuole Gino Paoli a Sanremo ma il cantante non lo conosce: “Che ci fa qui”

E' diventato virale il video in cui Gino Paoli chiede a Gianni Morandi chi sia Amadeus e che cosa ci faccia sul palco del Festival

Sta spopolando in rete un video nel quale Gino Paoli viene accolto dietro le quinte da Gianni Morandi prima del suo ingresso sul palco dell’Ariston nel corso della finale di Sanremo 2023. Un’ospitata fortemente voluta dal direttore artistico Amadeus che ha spiegato quanto sia importante fare degli omaggi ai grandi artisti quando sono ancora in vita e non aspettare che non ci siano più per ricordare quanto fossero grandi. Proprio per questo ha voluto sul palco dell’Ariston sia Peppino di Capri che Gino Paoli. ll cantante però non sembra aver riconosciuto subito Amadeus o forse non lo ha proprio riconosciuto. Il video che circola in rete e che mostra un pezzettino di backstage mostra infatti Gianni Morandi chiacchierare con Gino Paoli nel dietro le quinte. Scherza il conduttore e dice a Gino Paoli che “Amadeus tanto sano non è” riferendosi al fatto che sia scatenato sul palco dell’Ariston. Ma Gino Paoli non comprende il senso della battuta di Morandi, non solo, si chiede chi sia Amadeus. “Ma chi è quello che faceva il dj” dice a Morandi, chiedendo delucidazioni. Gianni sembra un po’ sorpreso dalla domanda di Gino Paoli e prova a spiegargli chi è Amadeus. Il cantante poi ribatte: “Ma che cosa ci fa qui”. “Come che cosa ci fa qui lui è il direttore artistico del Festival” ha detto Morandi in un video che è diventato in pochi minuti, per ovvi motivi, più che virale.

Gino Paoli non sa chi sia Amadeus: il video diventa virale

Ed ecco il video che è diventato virale in pochissimi minuti

Gino Paoli che non sa chi sia Amadeus, un meraviglioso risveglio #Sanremo2023 pic.twitter.com/BXHjQngHr6 February 12, 2023

Guardando il video potrete capire per quali ovvi motivi, questo momento epico è diventato virale sui social e farà molto parlare.