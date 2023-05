I segreti del ciuffo di Cristiano Malgioglio: quando è nato e come lo cura

Cristiano Malgioglio e i segreti del ciuffo sempre perfetto: come fa ad averlo così in ordine?

Il noto giudice di Amici 22, Cristiano Malgioglio, ha svelato alcuni dei segreti del suo iconico ciuffo durante una recente intervista in onda su Verissimo su Canale 5. Ve la siete persa? Potrete rivederla su mediaset infinity ma se siete qui e siete interessati ai segreti di Malgioglio, allora potete continuare la lettura, vi parleremo del suo ciuffo e di tutti i trucchi che Cristiano ha per avere sempre una perfetta acconciatura.

Malgioglio, noto per il suo stile unico e all’avanguardia, oltre che per il suo modo di parlare altrettanto iconico, tanto quanto il ciuffo, nella puntata di Verissimo del 7 maggio 2023, ha raccontato di come questo famoso ciuffo, che oggi caratterizza il suo essere, sia nato per caso. Come? Malgioglio ha spiegato a Silvia Toffanin che si è trattato di una sorta di incidente…Mentre tentava di tingere i capelli in modo differente, il telefono ha squillato e Malgioglio ha dimenticato della tinta lasciando l’acqua ossigenata da 60 volumi sui capelli. Dopo aver guardato lo specchio, ha avuto una reazione esagerata, definendosi simile ad un ananas sbiadito.

Come cura il suo ciuffo Cristiano Malgioglio: i segreto del successo

Da quel momento, però, il ciuffo è diventato un segno distintivo del suo look e lo cura quotidianamente con phon, miele, aceto e altri ingredienti che ha preferito tenere segreti. A Silvia Toffanin ha anche detto che spesso molti gli chiedono come faccia a curare il ciuffo e soprattutto come sia possibile che possa tenerlo sempre dritto in quel modo.

Durante la puntata di Verissimo, Malgioglio ha anche parlato dei suoi abiti sempre ricercati e ha dichiarato di essere contento di essere un’ispirazione per molti. Tuttavia, ha ammesso di essere un po’ stanco di essere sempre riconosciuto per il suo ciuffo e a Silvia Toffanin ha confidato che forse, in futuro, proverà a cambiare un po’ per capire se è altrettanto apprezzato.

In ogni caso, il ciuffo di Cristiano Malgioglio è diventato un’icona e molti fan continuano a copiarlo. Chissà se questa rivelazione sui segreti della sua cura capelli farà scatenare nuove tendenze nel mondo della moda! I sosia in giro per il mondo non mancano!