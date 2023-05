Ambra Angiolini e Boncompagni, interviene la manager per chiarire i rapporti

Doveroso il chiarimento della manager di Ambra Angiolini dopo l'intervista della figlia di Gianni Boncompagni

Con l’intervista della figlia di Gianni Boncompagni apparsa ieri sul Corriere della Sera era forse semplice fraintendere che tra Ambra Angiolini e Boncompagni ci sia stato un legame speciale. Doveroso il chiarimento della manager di Ambra Angiolini che ha voluto immediatamente chiarire, eliminare ogni dubbio, perché tra la protagonista di Non è la Rai e il regista non c’è mai stata una relazione amorosa. E’ Graziella Lopedota, titolare dell’agenzia Notoria Lab e manager di Ambra a scrivere al Corriere, a precisare le parole dette da Barbara Boncompagni. L’autrice tv ieri ha rilasciato una lunga intervista, ha parlato di successi e di amori del padre, di quanto fosse orgoglioso delle fidanzate che aveva avuto e di come non accettasse una badante di una certa età. Un’intervista fatta con il sorriso ma quando la figlia di Gianni Boncompagni ha sottolineato le storie che ha avuto con giovanissime come Claudia Gerini e Isabella Ferrari a qualcuno poteva venire il dubbio che anche Ambra fosse nella lista.

Barbara Boncompagni: “Vedevo Ambra piangere in camerino”

La manager dell’attrice ha scritto al direttore Luciano Fontana precisando: “Sul Corriere della Sera di ieri, il titolo dell’intervista a Barbara Boncompagni, ‘Era molto orgoglioso delle tante fidanzate Vedevo Ambra piangere in camerino’, mediante accostamento senza soluzione di continuità di due pensieri distinti dell’intervistata, all’interno del medesimo virgolettato, senza alcun segno di punteggiatura tra i due periodi, è stato costruito in modo tale da far ritenere che la mia assistita Ambra Angiolini sia stata una delle ‘tante fidanzate’ di cui il compianto Gianni Boncompagni era ‘orgoglioso’”.

La Lopedota ha aggiunto: “Si tratta di affermazione palesemente falsa. Ambra Angiolini non ha mai avuto con il regista – cui pure è stata sempre affezionata – alcuna liaison amorosa e assumere – o indurre, con titoli ad hoc – il contrario costituisce palese violazione dei diritti della signora Angiolini”.

Ambra aveva solo 15 anni, è vero che piangeva in camerino ma perché era aggredita dalla stampa e Barbara ha anche commentato: “Era intelligentissima, si è visto poi dalle svolte di carriera che ha avuto. Papà continuava a ripetere ‘Ambra piange, Ambra piange’ cme se fosse una Barbie o il suo giocattolino telecomandato… E io ‘Ambra piange, sì, perché è un essere umano’”.