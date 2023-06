Home » News spettacolo » Gli abitanti di Via Asiago stremati non vogliono Fiorello e Viva Rai 2: impossibile uscire di casa News spettacolo Gli abitanti di Via Asiago stremati non vogliono Fiorello e Viva Rai 2: impossibile uscire di casa Maria Milano Gli abitanti di Via Asiago non ce la fanno più e chiedono alla Rai di non mandare più in onda Viva Rai 2 il programma di Fiorello

Se per la Rai non sembrano esserci dubbi in merito al fatto che in autunno Viva Rai 2 tornerà in onda, per Fiorello invece, il dubbio resta. Il conduttore sa bene della decina di lettere arrivate in Rai, delle richieste degli abitanti di Via Asiago, stanchi e stufi dei rumori e dell’invasione del quartiere. E più volte Fiorello si è scusato con tutte le perone che vivono a Via Asiago e che da quando Viva Rai 2 è iniziato, combattono non con pochi disagi.

Proprio per questo Fiorello, non sa che cosa aspettarsi e non sa che cosa accadrà a settembre. In Rai sono convinti che si andrà in onda con Viva Rai 2 ma Fiorello ha già specificato che il programma nasce per Via Asiago e che non potrà essere “ambientato” altrove. Come si si accorderà con gli abitanti del quartiere?

Gli abitanti di Via Asiago non vogliono Viva Rai 2 e Fiorello

FanPage.it ha raccolto gli sfoghi di alcuni degli abitanti di Via Asiago:

Non dormiamo da mesi. Non ce l’abbiamo con Fiorello, sia chiaro, la trasmissione è sicuramente bella e guardata da tantissime persone. Ma noi siamo ostaggio delle nostre abitazioni, ci è impossibile riposare e uscire di casa in tranquillità”. I residenti di via Asiago hanno mandato numerose lettere alla Rai per spiegare la difficile situazione. “Ci hanno sempre chiesto scusa e detto che avrebbero rimediato al problema. Le cose miglioravano per un periodo, il volume era più basso e venivano prese delle accortezze. Ma passato un po’ di tempo tornava tutto come prima. In questi ultimi giorni poi, con la chiusura del programma alle porte, la situazione è diventata insostenibile.

Non sarebbe solo la musica però il problema, come hanno fatto sapere gli abitanti di Via Asiago. Tra i problemi principali ci sarebbe l’afflusso di gente, che arriva nella via per vedere lo spettacolo. Soprattutto nelle ultime settimane, con il tempo che è migliorato e le temperature più miti rispetto all’inverno, centinaia di persone sono arrivate in via Asiago e questo ha causato problemi per tutti i residenti.

Questa mattina una signora non è riuscita a uscire col cane per il muro di persone che c’era in strada: era disperata, il cucciolo piangeva perché doveva fare i bisogni, ma era impossibile anche solo passare dal cancello. E non è successo solo oggi, questa storia va avanti da dicembre.

Le scuse di Fiorello non sono bastate

Fiorello più volte si è scusato con tutti gli abitanti di Via Asiago, ben sapendo che comunque, per tutti loro ci sono dei disagi, dai rumori al resto. Aveva però voluto anche specificare che la musica che noi sentiamo a casa, non viene diffusa in Via Asiago.

Vorrei dire che noi fuori non abbiamo diffusione. Quando voi sentite la musica, a casa si sente ma fuori hanno gli auricolari. Comunque il casino c’è, e non possiamo biasimare chi si lamenta, lungi da noi farlo. Noi quando siamo fuori cerchiamo di fare piano. Ogni tanto c’è qualche schiamazzo perché arriva il pubblico da ogni parte d’Italia ed è contento quando viene qua. Comunque vi chiediamo sempre, umilmente scusa

Non ci resta che attendere per capire che cosa accadrà! Fiorello ha dato l’arrivederci all’inverno, la Rai avrà il tempo per fare le giuste valutazioni e per trovare una soluzione che metta tutti d’accordo.