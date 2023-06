Home » Programmi TV » Ci sarà una nuova edizione di Viva Rai 2, Fiorello torna al mattino con il suo Show? C’è un problema da risolvere Programmi TV Ci sarà una nuova edizione di Viva Rai 2, Fiorello torna al mattino con il suo Show? C’è un problema da risolvere Filomena Procopio Fiorello potrebbe dover chiudere Viva Rai 2 suo malgrado: il malcontento è troppo, lo show è a rischio

Ve l’avevamo già anticipato, ed era abbastanza chiaro che quelle di Fiorello, non erano solo battute ma una questione seria e spinosa che il conduttore e la Rai stanno cercando di affrontare. Il malcontento di chi vive nel quartiere romano nel quale tutto ha avuto inizio! Viva Rai 2 tornerà a settembre, tornerà con una seconda stagione? Per il momento non è dato sapere, quello che sappiamo è che Fiorello vorrebbe essere di nuovo protagonista del suo show mattutino ma a quanto pare, la cosa non dipende da lui. Già perchè le lamentele di chi vive in Via Asiago e non solo, non sarebbero state poche e non sarebbero di poco conto. Gli abitanti del quartiere infatti, credono che ci sia troppo caos al mattino. Fiorello dal canto suo non pensa di trovare una soluzione che possa lasciar pensare a un cambio di location…Si potrebbe pensare però a un cambio di orario? Difficile, perchè lo scopo è quello di andare in onda prima che gli italiani vadano a lavoro ed escano dunque di casa…

L’arrivederci di Fiorello dal sapore dolce amaro

Nell’ultima puntata di Viva Rai 2 in onda il 9 giugno 2023, Fiorello si è congedato dal suo pubblico. E forse avrebbe voluto dare delle risposte, forse avrebbe voluto dire che Viva Rai 2 sarebbe tornato a settembre ma non può farlo:

In questo momento parole non me ne vengono tantissime (…) Andiamo a fare il gran finale di stagione, sperando ce ne possa essere anche un’altra, chi lo sa? Adesso non ve lo possiamo dire, vedremo di risolvere qualche piccolo problema, anzi qualche problema, e magari ci si vedrà, diciamo così, all’inizio dell’inverno

Viva Rai 2 Fiorello tornerà in onda oppure no? Ultimenotizieflash.com

Dobbiamo davvero aspettarci che uno show come Viva Rai 2 non venga più trasmesso? Dalle parole di Fiorello tra l’altro, bel si capisce che il suo non è un arrivederci a settembre. Il comico ha parlato di inverno, il che significa che come minimo, si sta lavorando per il mese di dicembre, se si andrà realmente in onda. Poi ha chiuso forse con un lapsus citando Rai 1 e non Rai 2:

Saluto tutti, grazie a tutti, grazie al pubblico che si è svegliato la mattina per guardarci. Grazie a quelli che ci hanno guardato su RaiPlay, grazie a chi ci ha guardato su Rai1, che ringraziamo, grazie a tutti i tg della Rai che hanno sempre parlato di noi

Non ci resta che attendere. Prima la presentazione dei palinsesti Rai per saperne di più e poi magari un commento di Fiorello o della dirigenza Rai. Il conduttore di Viva Rai 2 ha già spiegato che spostare la location non avrebbe senso, perchè il programma è studiato per andare in onda in via Asiago. Staremo dunque a vedere se sarà trovata una soluzione oppure no.