Fiorello potrebbe non tornare in onda con Viva Rai 2 e il motivo è incredibile

Viva Rai 2 potrebbe davvero rischiare la chiusura? Ecco che cosa ha detto Fiorello in merito

Mancano solo due puntate ai saluti finali. Mancano solo due puntate a quello che potrebbe essere un addio o forse un arrivederci. Il pubblico di Viva Rai 2 che ogni giorno segue con affetto Fiorello in diretta su Rai 2 e poi rivede le puntate che ha perso in streaming, si augura ovviamente che il conduttore possa tornare in onda e che tutta la squadra possa farlo.

Ma che cosa succederà davvero a Viva Rai 2? Per il momento, non è dato saperlo.

E’ stato lo stesso Fiorello nelle ultime puntate a spiegare il motivo, che ha per molti dell’incredibile, che potrebbe impedire il ritorno su Rai 2 del programma in diretta a quell’ora del mattino. Già perchè il problema, potrebbe essere proprio l’orario…

Lo show di Fiorello per Viva Rai 2-Ultimenotizieflash.com

Viva Rai 2 a rischio?

Che cosa non funziona? Funziona tutto benissimo: lo show, gli ospiti, gli ascolti, un Fiorello in grande spolvero. Quello che non funziona, almeno per chi vive nel quartiere e in via Asiago, è l’orario. Troppo caos alle 6 del mattino, troppo rumore in città. E in particolare, le lamentele di chi abita in quel quartiere a Roma, si sono fatte sentire sin dal primo giorno e aumentano. Non a caso Viva Rai 2 sta per chiudere.

Probabilmente Fiorello sarebbe andato in onda ancora per tutto il mese di giugno ma tra le scuole chiuse, le ferie e la gente che non vuole essere svegliata al mattino, le cose si complicano.

Lo stesso conduttore ha ironizzato sul fatto che la chiusura di Viva Rai 2 ben poco potrebbe avere a che fare con la Rai ma piuttosto con le lamentele di chi vive lì. Ha ironizzato sul fatto che i dirigenti Rai dovranno nei prossimi mesi partecipare alle riunioni di almeno 10-15 palazzi pur di arrivare a una scelta.

Ha però voluto anche precisare che si svolge quasi tutto lo show di Viva Rai 2 nel glass di Via Asiago e che le esibizioni musicali, iniziano comunque in un orario in cui i rumori di lavori in corso e altro, sono già diffusi.

Insomma Fiorello potrebbe non ritornare in onda per via delle lamentele di chi vive in Via Asiago e nei pressi del glass del programma di Rai 2.

Fiorello e Biggio per Viva Rai 2-Ultimenotizieflash.com

Fiorello torna a settembre?

Immaginiamo che la Rai farà di tutto pur di evitare di chiudere Viva Rai 2. Ci si potrebbe inventare qualcosa di diverso o magari anche solo ritardare la partenza di qualche minuto. Magari alle 7,30 con i rumori che inizierebbero intorno alle 6 nella via incriminata. Staremo a vedere ma è difficile pensare che si possa rinunciare a un programma di questo genere, con ascolti del genere e con uno show che ogni mattina è sempre incredibile.