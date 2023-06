Home » News spettacolo » Catena Fiorello dalla parte di Mara Venier sui social ma l’odio distrugge tutto: “Vergogna” News spettacolo Catena Fiorello dalla parte di Mara Venier sui social ma l’odio distrugge tutto: “Vergogna” Luisella Bianchi Catena Fiorello dedica bellissime parole a Mara Venier in onda nonostante il lutto ma sui social viene travolta da una ondata di odio inattesa

Ieri pomeriggio, durante la puntata di Domenica In, si è detto e letto di tutto sulla scelta di Mara Venier di andare in onda, nonostante il dolore per la morte di suo genero. Il pubblico come succede spesso in questi casi si è diviso, ma va detto, che tanta della cattiveria arrivata sui social, era decisamente evitabile. Lo ha fatto notare anche Catena Fiorello, che sui suoi stessi canali social, si è attirata la rabbia di decine di persone che hanno iniziato a offendere la conduttrice di Rai 1, dopo che la scrittrice aveva fatto notare il grande coraggio di Mara in onda in diretta nonostante tutto.

Le parole di Catena Fiorello, pubblicate sul suo profilo social dove è chiaramente libera di scrivere quello che vuole e quello che pensa, sono state accolte con commenti molto violenti, come lei stessa ha fatto notare, tanto da arrivare a dover cancellarne decine.

Le parole di Catena Fiorello per Mara Venier

L’ultima difficilissima puntata di Domenica IN per Mara Venier-Ultimenotizieflash.com

La scrittrice aveva voluto dimostrare la sua vicinanza a Mara Venier e lo aveva fatto con queste parole:

Ci vuole un coraggio eccezionale nel salutare con tanta forza e dignità un parente caro, un affetto che ci ha appena lasciati, come lo ha fatto oggi Mara Venier in diretta su Rai Uno, ricordando il genero Pier Francesco Forleo. Dentro hai l’inferno, ma sai che il tuo lavoro ti chiede uno scatto finale, uno sforzo per chiudere al meglio un impegno professionale dal quale non puoi/vuoi esimerti. E noi le inviamo un abbraccio grande come il mare. E lo estendiamo a sua figlia Elisabetta, al nipote Giulio e alla famiglia del caro genero. Le lacrime più amare sono quelle che ci restano nel cuore e ci accompagneranno anche quando gli anni saranno trascorsi.

Per Mara Venier ieri, una puntata difficilissima da gestire in diretta. Ma era l’ultima puntata e rinunciare, sarebbe stato forse ancor più complicato. L’accusa mossa alla conduttrice è quella di aver usato uno spazio di tutti, una trasmissione, per uno scopo personale, il saluto a suo genero. Non le si dà la colpa per l’essere andata in onda in diretta ma per aver aperto la puntata con quell’omaggio.

La stessa Catena Fiorello è stata poi costretta a scrivere:

Alcuni commenti al limite della violenza e crudeltà sono stati cancellati. Viene solo da vomitare e non augurarsi mai la sciagura di assomigliare a certi individui, altri li ho lasciati volutamente perché si possano leggere e mostrare quanto i Social siano infestati da miseria e pusillanimità gratuita. Moralisti e fustigatori dell’ultima ora, persone adulte che dovrebbero essere esempio e guida per i loro figli. Gli stessi che poi magari vanno in chiesa a battersi il petto, e si professano indignati davanti le ingiustizie del mondo, fingono di combattere contro la violenza, quando loro per primi ne rivolgono al prossimo anche attraverso i loro commenti. Eh già. Anche offendere è violenza e per i vostri figli e nipoti non siete un bell’esempio. Ha ragione mia madre a dire che da questi Social dovremmo prendere le distanze, perché la gente non conosce l’eleganza del silenzio, quando basterebbe mettere in pratica un accorgimento semplice: se una cosa non ti interessa o non ti piace, gira pagina e vai avanti. No, loro hanno bisogno di sfogare le loro frustrazioni ammorbando il prossimo con le loro perle di melma. E alcuni di questi mi “seguono” pure. Per favore eliminatemi dalle vostre liste. Siamo troppo distanti e con voi non voglio avere “legami”, nemmeno quelli definiti virtuali. Vergogna!

Il messaggio di Catena Fiorello non è servito a placare i commenti, basta andare sui suoi profilo social per rendersene conto.