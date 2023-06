Home » Programmi TV » Puntata impossibile per Mara Venier: chiude Domenica IN tra lacrime e difficoltà Programmi TV Puntata impossibile per Mara Venier: chiude Domenica IN tra lacrime e difficoltà Valeria Puntata complicatissima per Mara Venier quella di Domenica IN di oggi: tutto il suo dolore nelle lacrime impossibili da trattenere

Non avrebbe avuto di certo nessuna voglia di festeggiare Mara Venier ma ha dovuto indossare il suo sorriso migliore per cercare di andare avanti per oltre 4 ore di diretta. Forse la sua puntata più complicata di questa stagione di Domenica IN, una delle puntate più complicate da gestire, anche perchè doveva essere una festa. Ma la conduttrice ha ben poco da festeggiare a causa del lutto che ha colpito la sua famiglia, la morte di Pier Francesco Forleo, il marito di Elisabetta Ferracini sua figlia.

Mara Venier ha iniziato la puntata in lacrime, dedicando l’ultimo appuntamento di stagione proprio a un uomo a cui ha voluto moltissimo bene, che è stato al fianco di sua figlia per quasi 20 anni e che considerava un figlio. Ha continuato, è andata in onda, perchè le donne di spettacolo devono andare avanti ma non ha potuto trattenere le lacrime, più volte ha avuto difficoltà ad andare avanti. Una puntata davvero impossibile da gestire per Mara Venier, soprattutto nel finale, quando sono arrivati gli amici per far festa. Ma per la conduttrice, non c’era nulla da festeggiare.

Le lacrime di Mara Venier nel finale di Domenica In

Tra l’altro, gestire la parte finale di Domenica In, ultimo appuntamento di stagione non è stato per nulla semplice. Infatti era stata confezionata in modo del tutto diverso e ne sono dimostrazione anche i messaggi arrivati per la conduttrice. Tutti messaggi pieni di allegria e di festa, che parlavano appunto di questo grande appuntamento per celebrare i 30 anni dalla prima Domenica IN di Mara. Le parole di Amadeus o di Fiorello sono sembrate parecchio stridenti e stonate, ma del resto è anche facile pensare che tutti i messaggi siano stati registrati con ampio anticipo e nessuno si aspettava un finale di questo genere.

L’ultimo saluto di Mara Venier al pubblico di Rai 1

Nessun entusiasmo da parte di Mara Venier che ha dovuto anche spegnere le candele sulla torta, qualcosa che avrebbe evitato volentieri.

Per me è stata una ultima puntata difficile, per me non facile ma non ho mollato. Dovevo essere qui con voi, è giusto che sia così. Ci salutiamo così evviva la Rai, ciao Pier, ce l’abbiamo fatta, grazie a tutti…

E finalmente poi la conclusione per una Mara Venier che ha resistito ma ha affrontato una lunga e difficilissime diretta.