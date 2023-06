Home » News spettacolo » L’addio di Barbara d’Urso a Berlusconi e cita quella metafora che la inorgoglisce News spettacolo L’addio di Barbara d’Urso a Berlusconi e cita quella metafora che la inorgoglisce Luisella Bianchi L'addio di Barbara d'Urso a Berlusconi

Sono ore di lutto per tutti i volti Mediaset, momenti difficili da gestire. Chi non ha avuto modo di salutare il Cavaliere in diretta tv lo ha fatto sui social. E’ il caso di Barbara d’Urso che come saprete non andrà in onda oggi, ha infatti salutato Pomeriggio 5 ormai da una settimana. La conduttrice però ha voluto dimostrare il suo affetto virtuale a tutta la famiglia Berlusconi e lo ha fatto con un messaggio social, ricordando tutto il lavoro che ha fatto grazie a Berlusconi in questi anni. Nel giorno della morte di Silvio Berlusconi sono tantissimi i messaggi di stima, gli addii, le parole. E quello di Barbara d’Urso arriva dai suoi canali, in attesa di incontrare i familiari di Berlusconi per dare loro di persona l’addio, un abbraccio, una parola, una stretta di mano.

L’ultimo addio di Barbara d’Urso a Silvio Berlusconi

La conduttrice che deve molto a Berlusconi, come lei stessa scrive, è stata accolta dall’ex premier quasi 50 anni fa in tv quando era ancora una giovane alle prime armi, ha voluto ricordare una metafora che l’ex premier usava per parlare di lei, per descriverla:

Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Ciao Silvio

Queste le parole di Barbara d’Urso in una giornata durante la quale per tutte le persone che hanno lavorato anche solo per poco tempo a Mediaset, è difficile dire addio a Berlusconi. Questa mattina è toccato a Federica Panicucci e Francesco Vecchi che sono stati i primi a dare su Canale 5 la notizia della morte di Berlusconi. E’ stato impossibile per loro trattenere le lacrime in diretta tanto era lo sconforto.

Pochi minuti fa è arrivato anche l’ultimo saluto della Premier Meloni, che ha voluto dire addio a modo suo a Berlusconi ( qui le sue parole).