Programmi TV Le lacrime in diretta di Vecchi, Panicucci e Cesara Buonamici: è drammatico l'addio a Berlusconi Redazione UltimeNotizieFlash Per i giornalisti di Mediaset e i conduttori è il giorno più drammatico: in diretta la notizia della morte di Berlusconi ha lasciato tutti senza parole

Era una notizia che nessuno di loro avrebbe voluto dare, in diretta, a caldo. E’ successo però oggi, è successo questa mattina. Il 12 giugno 2023 si è spento Silvio Berlusconi e chi era in diretta su Canale 5, in questo caso Francesco Vecchi e Federica Panicucci, si è ritrovato a dover gestire una situazione complicatissima. Certo, non un filmine a ciel sereno, purtroppo da tre giorni Berlusconi era ricoverato al San Raffaele e già questa mattina presto il Corriere aveva annunciato l’aggravarsi delle condizioni di salute del Cavaliere. Ma raccontare al pubblico che Silvio Berlusconi è morto, che la colonna di Mediaset, il fondatore di tutto l’impero, oggi non c’è più, non è facile. Per chi ha lavorato e lavora a Mediaset e ha avuto costantemente un rapporto anche quotidiano con Berlusconi.

Lo si comprende bene dalle lacrime di Federica Panicucci, dalla commozione di Francesco Vecchi che quasi non riusciva a parlare. I due si guardano attoniti in diretta, senza sapere cosa dire, senza sapere cosa fare. E poi dopo Mattino 5 News la linea è passata a Cesara Buonamici, per una edizione straordinaria del Tg5. Neppure per la giornalista di Canale 5, che ha alle sue spalle una esperienza trentennale, è stato semplice gestire la diretta. Occhi lucidi, voce rotta dall’emozione, anche Cesara ha avuto non poche difficoltà ad andare in onda per raccontare chi è stato, per l’Italia intera Berlusconi, un presidente che resterà per sempre tale nel cuore di tutte le persone che lo hanno conosciuto.

Il commosso addio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Non sapevano le parole da usare, non sapevano che cosa dire Francesco Vecchi e Federica Panicucci travolti da una notizia che mai avrebbero voluto dare. “Continua tu Francesco” ha detto Federica Panicucci in lacrime in diretta nella puntata di oggi di Mattino 5 News.

La commozione di Cesara Buonamici in diretta al Tg5

Addio Berlusconi in diretta Tg5-Ultimenotizieflash.com

Non poteva che essere commosso e discreto l’addio di Cesara Buonamici a Berlusconi e con grande professionalità la giornalista ha preso la linea in diretta per una difficilissima edizione del Tg5.