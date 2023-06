I funerali di Silvio Berlusconi, il videomessaggio di Giorgia Meloni: “A Dio, Silvio”

E’ morto Silvio Berlusconi, le edizioni straordinarie dei telegiornali continuano a mostrare le immagini dall’ospedale San Raffaele di Milano. Dal Tg1 arriva la notizia che i funerali di Silvio Berlusconi saranno a Roma, ma alla fine giunge la notizia che potrebbero essere a Milano, c’è confusione. Dai social anche il videomessaggio di Giorgia Meloni.

Il leader e fondatore di Forza Italia aveva 86 anni, da venerdì scorso era ricoverato per accertamenti, tutti sapevano della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva. Questa mattina la sua morte ha colpito tutti.

La Russa ha immediatamente messo a disposizione il Senato per la camera ardente. Si attende la conferma, perché in un primo momento si era pensato venissero celebrati nel Duomo di Milano, giovedì.

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha invece messo a disposizione della famiglia Berlusconi per la camera ardente Palazzo Marino. Si attende quindi la conferma del luogo dove verrà allestita nelle prossime ore la camera ardente.

Cambiano le notizie e viene reso noto che la camera ardente verrà allestita domani mattina a Mediaset negli studi di Cologno Monzese, in particolare nello studio 20, e diventa sempre più concreta la possibilità che i funerali verranno celebrati al duomo di Milano.

Tutti i familiari di Silvio Berlusconi hanno lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano e adesso si aspetta che dall’ospedale possano arrivare notizie ufficiali. Accanto a lui è rimasta sempre, come accaduto nel precedente ricovero, Marta Fascina.

La salma sarà prima sposata nella sua villa, a Villa San Martino ad Arcore. L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è morto questa mattina alle 9,30 al San Raffaele di Milano. Le operazioni del trasporto della salma dall’ospedale sono già in corso in questi minuti.

Giorgia Meloni non ha scritto addio ma a Dio, Silvio. Al suo profilo social ha affidato il suo ultimo messaggio. Sembra che appresa la notizia della morte dell’ex presidente del Consiglio la Meloni abbia cancellato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda.

Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell’impresa. l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio”.