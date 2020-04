Coronavirus il bollettino del primo aprile: 727 nuovi decessi, attualmente positivi 80.572

Inizia un nuovo mese per il nostro paese, un mese che sarà ancora caratterizzato, almeno per i primi tredici giorni, da misure fortemente restrittive. Continua il lockdown dell’Italia che resterà ferma fino al 13 aprile 2020. Sacrifici di tutti che serviranno per poter uscire da questo periodo e sconfiggere il virus, un virus che ancora miete vittime, solo ieri in Lombardia, 394. E anche questo mese inizia con il bollettino della protezione civile in diretta da Roma, con le ultime notizie e i dati aggiornati sul numero delle persone positive al Coronavirus in Italia. Dati aggiornati, regione per regione, con i grafici della protezione civile.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 110.574 casi persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.782 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 4,5%) . Di queste, 13.155 sono decedute 727 (+5,8%) e 16.847 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 80.572 (il conto sale a 110.574 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.403; 4.035 sono in terapia intensiva (+12 , +0,3%), mentre 48.134 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Oggi il ringraziamento di Borrelli anche per chi ieri ha seguito l’evento della Rai, Musica che unisce e che ha fatto delle donazioni.

Una precisazione anche sulle mascherine: quelle arrivate in queste ore ai medici di base per errore, erano state donate dalla Cina ma non doveva essere consegnate al personale medico, possono essere usate dalla collettività.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: IL BOLLETTINO DEL PRIMO APRILE 2020

I dati della Lombardia fanno pensare che la positività dei numeri, può portare verso la fine del tunnel.

I nuovi contagiati nella regione sono 1.565 (ieri erano 1.047), con i positivi che salgono a 44.773: le vittime di oggi sono 394 (ieri erano 458), col dato totale che sale a 7.593. I ricoverati sono attualmente 11.927 (44 in più rispetto a ieri), in terapia intensiva ci sono 1.342 persone (+18), mentre i tamponi rilevati passano da 114mila a 121mila. Infine il dato dei dimessi sale a 23.911.

I DATI REGIONE PER REGIONE: IL BOLLETTINO DEL PRIMO APRILE 2020

Ecco tutti i dati aggiornati al primo aprile 2020