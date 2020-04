Coronavirus bollettino dell’11 aprile 2020: sono 619 i nuovi decessi, in Lombardia contagi tornano a salire

I dati dalla Lombardia, oggi più che mai, ci fanno capire come la fine di questo incubo che stiamo vivendo, sia ben lontana. E se è vero che si deve tornare “a vivere” è anche vero che si deve farlo nel modo giusto. E’ chiaro ormai a tutti che con il coronavirus, almeno fino a quando non ci sarà il vaccino, si dovrà convivere. Tutti noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di farlo. Dalla sicurezza, alle condizioni economiche per farlo.

E con i dati della Lombardia che parlavano di casi di contagio in aumento, non ci si poteva aspettare che la tendenza nazionale fosse diversa. Da Roma nella consueta conferenza stampa, arrivano i dati con il bollettino dell’11 aprile 2020. Veniamo ai numeri: 10269 i positivi totali, con 1096 in più rispetto a ieri. Calano ancora i numeri della terapia intensiva -116 rispetto a ieri. Mentre sono saliti i decessi, 619 morti nelle ultime 24 ore. Sono 32.534 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.079 più di ieri. Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 56.609 tamponi: il totale è di quasi un milione. I casi totali sono ora 152.271 , con un incremento di 4.694 in un giorno (ieri erano 147.577 e l’incremento di 3.951): il trend totale (comprensivo delle persone attualmente positive, dei deceduti e dei guariti) .

“Sul conto corrente della protezione civile sono state raccolte a oggi donazioni per 116.995.123 euro, dei quali quasi 25 milioni già spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori” ha spiegato il capo della protezione civile nella conferenza stampa di oggi.

“Alle porte di Roma è guarito un signore di 94 anni dopo il coronavirus, credo che sia il modo migliore per farvi gli auguri e augurarvi una buona Pasqua” ha detto Angelo Borrelli nella conferenza stampa di oggi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I DATI DELLA LOMBARDIA DELL’11 APRILE 2020

In Lombardia rispetto a ieri sono stati registrati 1.544 positivi in più al coronavirus, per un totale di 57.592. I morti sono stati 273, portando il totale a 10.511. A renderlo noto è l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso della diretta Facebook per fare il punto quotidiano sull’emergenza coronavirus. Ieri si erano registrati +1.246 casi e +216 morti.

“Non dobbiamo abbassare l’attenzione e pensare che il peggio sia passato. I dati non ancora sono stabili” ha detto Gallera in conferenza stampa.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: BOLLETTINO 11 APRILE 2020, DATI REGIONE PER REGIONE

Ecco la scheda con il bollettino di oggi