Giulia e Alessia Pisanu travolte dal treno a Riccione: cosa è successo alle due sorelle?

La tragica morte di Giulia e Alessia Pisanu travolte e uccise dal treno in stazione a Riccione: che cosa è successo davvero ieri mattina?

E’ drammatica la storia di Giulia e Alessia Pisanu, due ragazze che non faranno più ritorno a casa, due sorelle che si amavano moltissimo ed erano legatissime. Così tanto da morire insieme, travolte da un treno, alla stazione di Riccione. A provare a spiegare che cosa è successo la mattina del 31 luglio, poco prima delle sette, alla stazione di Riccione, ci hanno provato i testimoni, le persone che hanno parlato con le due ragazze prima che succedesse quello che è accaduto. Più persone raccontano che le due sorelle, sembravano parecchio turbate. Una di loro ha parlato con qualcuno, dicendo che le era stato rubato il cellulare, forse anche la borsetta. Cercava un bagno, poi però all’improvviso la situazione è precipitata. L’altra sorella infatti, era più distante, i testimoni raccontano che si era avvicinata ai binari. E così la sorella che stava chiedendo informazioni nei pressi del bar della stazione, si è avvicinata all’altra, nel tentativo di farla alzare dal binario. Non avrebbe però fatto in tempo: il treno Frecciarossa è arrivato , così veloce, visto che non era prevista la fermata in stazione, da travolgerle entrambe. Sarebbe questa la ricostruzione più veritiera dei fatti, anche se molto si capirà dalle immagini delle telecamere della stazione.

Quello che però forse nessuno potrà spiegare è il perchè di quella scelta. Perchè una delle due sorelle era seduta sul binario, non si è accorta del pericolo?

Giulia e Alessia Pisanu; due ipotesi per la loro tragica morte

Le telecamere mostreranno il come, ma non il perchè. Nessuno ci dirà perchè una delle due sorelle era su quei maledetti binari. Ed è per questo che al momento, sono due le ipotesi che gli inquirenti avanzano. La prima: una delle sorelle, impossibile per ora stabilire chi, potrebbe avere tentato il suicidio fermandosi tra le rotaie dove la sorella l’avrebbe raggiunta per spostarla. L’altra supposizione è che, forse alticcia dopo la notte in discoteca (la Procura disporrà test tossicologici) una delle due non si sia accorta di stare sopra le traversine. Il macchinista ha spiegato, versione che corrisponde anche a quella delle persone presenti in stazione, che improvvisamente è sbucata una seconda persona, forse per cercare di spostare la ragazzina sui binari.

I testimoni tra l’altro, spiegano di aver urlato, raccontano anche di come il treno fischiava nel suo avvicinarsi ma purtroppo, per entrambe, non c’è stato nulla da fare. Giulia e Alessia sono morte insieme, una ha cercato di difendere l’altra e di proteggerla fino alla fine ma purtroppo, non ce l’ha fatta.