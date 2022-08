Gessica Notaro furiosa dopo l’omicidio di Alessandra: “Siete ridicoli, per le donne in pericolo serve la scorta”

Tutta la rabbia di Gessica Notaro dopo l'omicidio di Alessandra: punta il dito contro chi non cambia le leggi e non agisce per tutelare le donne che denunciano

Non usa mezzi termini Gessica Notaro e va dritta al punto. A quanto pare per l’ennesima volta la Notaro è stata chiamata in causa, le si chiedono dei consigli, visto che lei in prima persona, ha affrontato le conseguenze del gesto di un uomo violento e ossessionato che avrebbe voluto distruggere la sua vita. Non ce l’ha fatta e Gessica si batte ormai da anni per le donne vittime di violenza come lei. Ma è stanca, e dopo l’ennesimo femminicidio, si sfoga sui social. Torna a parlare dopo l’omicidio di Alessandra Matteuzzi, barbaramente massacrata davanti casa, dal suo ex, a colpi di martello. Aveva chiesto aiuto Alessandra, stava arrivando per il suo ex un divieto di avvicinamento ma queste formule non bastano e lo ribadisce anche la Notaro che con un post sui social, sfoga tutto la sua rabbia.

La storia di Alessandra

Il durissimo sfogo di Gessica Notaro

“E’ morta un’altra donna che aveva denunciato” inizia così il post sui social di Gessica Notaro, stanca di vedere impotente quello che succede alle donne. “E voi che continuate a imporre misure cautelari come il divieto di avvicinamento mi fate ridere, siete ridicoli” ha scritto rabbiosa la Notaro e ha ragione da vendere. Sono anni che viene ribadito che, quella misura, non ha nessun senso, soprattutto se la persona in questione non ha un braccialetto, un qualcosa che ne permetta la localizzazione. “Sono cinque anni che ve lo ripeto a queste donne va garantita la scorta, come ai pentiti di mafia” ha scritto la Notaro facendo notare che solo in questo modo, le cose potrebbero cambiare. Inoltre chiede anche di non essere più chiamata, perchè lei, quello che bisogna fare, lo ha già detto più volte, il resto è fuffa. “Questa cosa che vi ripeto da anni, è l’unica soluzione” ha continuato la Notaro. “Io non mi mescolo con chi promette e poi non mantiene” ha aggiunto Gessica realmente molto arrabbiata per quello che continua a succedere nel nostro paese. “Se capitasse a vostra figlia, diventereste certamente più efficienti” ha concluso.