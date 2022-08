Rosa Russo Iervolino morta: la famiglia smentisce, solo una fake news

Fake news smentita dalla famiglia: Rosa Russo Iervolino non è morta

Come era successo, con Raiola, purtroppo anche questa volta, sembra essere trapelata una notizia non vera. Rosa Russo Iervolino è infatti viva, e ne siamo tutti ben felici. La famiglia smentisce la notizia della sua morte.

“Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata” sono queste le parole della famiglia dell’ex ministra. A smentire la notizia è stato Michele Russo, il figlio della Iervolino. L’uomo, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa spiegando che la notizia circolata questa mattina ( tra i primi a diffonderla i giornalisti di Fanpage) non corrisponde al vero. Essendo Fanpage.it un sito accreditato e con una redazione a Napoli, la fonte sembrava essere più che affidabile.

Rosa Russo Iervolino morta: solo una fake news



“Non so come sia potuta uscire una cosa del genere”, si chiede Michele Russo. “Mamma – prosegue – è tranquilla e serena nella sua casa di Roma” ha detto il figlio dell’ex ministra all’Ansa che ha raccolto le sue dichiarazioni.

Dopo le parole del figlio dell’ex sindaca di Napoli, arrivano anche le prime reazioni sui social. “Lunga vita a Rosa Russo Jervolino che sta bene ed è a casa sua a Roma: un bacio, Rosetta“, ha scritto su Facebook, l’ex presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino.

“Sono sconcertato. Non so come sia potuta uscire una notizia del genere completamente infondata”, dice invece Vittorio Ciccarelli, storico ex segretario della Jervolino. L’uomo, ha spiegato in queste ore, dopo la diffusione della notizia, di aver parlato a lungo ieri intorno alle 12 con ‘Rosetta’, che è nella sua abitazione di Roma. Ed è per questo che leggendo la notizia della morte, stamattina, è rimasto scioccato.