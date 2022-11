Il figlio di Maria Prudenza, dopo averla nascosta nel congelatore: “Stava al fresco lì, stava bene”

Lasciano davvero senza parole le dichiarazioni del figlio di Maria Prudenza che spiega perchè dopo la sua morte, l'ha nascosta in un congelatore

“Ci è entrata perfettamente, vabbè era piccolina mia mamma” racconta il figlio della donna trovata morta in casa e messa nel congelatore a Ceglie Messapica. Mentre gli investigatori indagano, per capire se davvero la donna è morta il 17 novembre come dice suo figlio, e non da diversi mesi, come sostengono invece i parenti che non riuscivano più a vederla e a sentirla, l’uomo parla con i giornalisti e spiega i motivi per i quali ha deciso di mettere sua madre in un “pozzetto”. Era nel congelatore quando i Carabinieri sono arrivati in casa, dopo la segnalazione delle nipoti. Maria Prudenza Bellanova, aveva 82 anni e da quasi un anno, le sue nipoti, non riuscivano a vederla. Quando andavano a casa, il figlio diceva che non poteva uscire. Quando telefonavano rispondeva l’uomo, diceva che sua madre stava bene ma che non poteva parlare. E poi domenica, il macabro ritrovamento. Il figlio di Maria Prudenza ha spiegato che non riusciva a staccarsi da lei. E inoltre, come ha confermato anche alla giornalista di Pomeriggio 5 che oggi ha raccolto la sua testimonianza, la donna non avrebbe voluto essere seppellita in modo “regolare”. Non voleva finire sotto terra, dice l’uomo alla giornalista del programma di Barbara d’Urso.

Zia Renza, così tutti la chiamavano, è stata nascosta in quel pozzetto, in un congelatore, solo per un giorno, dice suo figlio. Il 55enne lo ribadisce. Stava pensando a cosa fare, non si voleva separare da lei.

Perchè ha nascosto sua madre nel congelatore

Oggi il 55enne è indagato a piede libero, per occultamento di cadavere; bisognerà capire nelle prossime ore se davvero la donna è morta il 17 novembre o se, come pensano in tanti, possa esser morta anche in precedenza. Ma soprattutto bisognerà capire se davvero Maria Prudenza è morta per cause naturali. In paese tutti parlano di un rapporto molto stretto e forte tra mamma e figlia. Nessuno crede a una pista diversa dalla morte naturale. Ma saranno gli esami autoptici a fornire tutte le risposte del caso, permettendo di capire quello che per ora, non è chiaro.

Certo è che le parole del figlio in tv, fanno impressione. “Stava al fresco, stava bene lì” dice il 55enne ai microfoni della giornalista di Canale 5 che lo ha intervistato, come se appunto, aver nascosto il cadavere di sua madre in un congelatore, fosse la cosa più normale del mondo.