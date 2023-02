Il messaggio di addio di Piersilvio Berlusconi per Maurizio Costanzo

L'ultimo addio di Piersilvio Berlusconi a Maurizio Costanzo: il video

E’ arrivato nella tarda serata di ieri il video messaggio di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Bellissime le parole spese per Maurizio Costanzo, nel giorno della sua morte. Un addio pieno di stima e affetto quello di Berlusconi, per un uomo, un professionista, che ha fatto la storia della tv, in Rai ma soprattutto in Mediaset. E che a 84 anni, nonostante gli acciacchi e i problemi dell’età, avrebbe voluto raccontare altre pagine di tv. In primavera infatti erano previste le registrazioni della nuova serie di puntate del Maurizio Costanzo Show, dal Parioli.

Le parole di Piersilvio Berlusconi per Maurizio Costanzo

“Oggi scomparsa di Maurizio Costanzo tocca profondamente tutti noi di Mediaset. Maurizio è stato un grandissimo professionista, una persona a cui eravamo legati umanamente e professionalmente, ha dato tantissimo alla nostra azienda e quindi a lui va tutta la nostra gratitudine“. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

Un video messaggio in cui traspare tutta l’emozione di Berlusconi, che era molto legato, come già prima era stato suo padre, al conduttore del Costanzo Show. Nel video di addio ha continuato: “Maurizio ha cambiato il modo di fare televisione, ha fatto un giornalismo nuovo, un giornalismo che ha reso più calda tutta la televisione italiana. E per me è impossibile non ricordare anche degli episodi personali che mi hanno legato moltissimo a lui. “

Ha concluso poi con queste parole: “Maurizio aveva questa grande caratteristica: anche nei momenti di lavoro intenso era sempre vicino alle persone e aveva un lato umano che te lo faceva sentire come una persona speciale che si faceva volere bene. Quindi oggi io e tutti noi di Mediaset diciamo: ‘Ciao Maurizio, ti vogliamo tanto bene'”.

L’intera Mediaset in questi giorni ricorderà Maurizio Costanzo, con una programmazione dedicata e lunedì pomeriggio, saranno seguiti in diretta i funerali da Roma. Alle ore 15 su Canale 5 sarà possibile seguire uno speciale dedicato all’ultimo saluto a Costanzo.