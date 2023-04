Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2023: che tempo farà

Che tempo ci aspetta a Pasqua e Pasquetta 2023? Ecco le previsioni meteo con le ultime news per il clima che farà l'8, il 9 e il 10 aprile 2023

Instabilità è la parola chiave per questa Pasqua 2023. Il clima non sarà dei migliori, del resto quella ironia amara di chi faceva notare negli anni di pandemia che non si sarebbero mai ripetute dlele giornate pasquali meravigliose come quelle che ci hanno visti tutti costretti in casa, non sbagliava. La Pasqua 2023 non nasce sotto una buona stella per quelle che sono le condizioni meteo. Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta infatti, ci raccontano di un fine settimana e di un lunedì dell’Angelo da dimenticare, dal punto di vista meteorologico. Che tempo farà sabato e domenica di Pasqua e poi lunedì di Pasquetta? Se al nord si rivedrà il sole dopo giorni di pioggia, al sud non si potrà evitare di uscire con l’ombrello. la perturbazione, in arrivo dal nord infatti, porterà il maltempo al meridione. E’ pur sempre primavera è chiaro, per cui le condizioni meteo possono cambiare di ora in ora. Ma non sarà una Pasqua all’insegna delle tipiche giornali primaverili visto che per domenica, in particolare, sono previste piogge.

Vediamo nel dettaglio quelle che sono le ultime notizie sulle previsioni per l’8, il 9 e il 10 aprile 2023.

Previsioni Meteo Pasqua: che tempo farà sabato di Pasqua, 8 aprile 2023

Il ciclone si sposta verso il sud del Paese, dando un po’ di tregua alle regioni del nord. Al Nord quindi la giornata di sabato sarà poco nuvolosa e senza rovesci di particolare rilievo. Le previsioni meteo per il sabato di Pasqua ci dicono che al Centro ci sarà tempo instabile con possibili rovesci su Lazio, Abruzzo e Campania, nuvoloso o poco nuvoloso sul resto delle Regioni. Al Sud difficile che si possa andare al mare, per il sabato 8 aprile 2023 infatti è previsto tempo instabile con possibili rovesci su Sardegna e Sicilia, mentre il resto delle regioni del sud Italia potranno contare su una giornata nuvolosa o poco nuvolosa, ma senza piogge o temporali.

Previsioni meteo Pasqua 2023: il 9 aprile disastro

Per la giornata di Pasqua 2023 il ciclone avrà raggiunto il sud del Paese, ma non andrà molto meglio nelle regioni del centro Italia. Nord: giornata poco nuvolosa più o meno in tutto il nord Italia, anche se si prevedono temporali pomeridiani sulle Alpi del Triveneto. Centro: cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Toscana e Lazio, con deboli piogge possibili al mattino e, sui litorali tirrenici, anche nel pomeriggio. Insomma non una giornata da vivere all’aria aperta quella di Pasqua 2023 stando a quelle che sono le ultime notizie sul meteo. E non andrà meglio al Sud: piogge e temporali previsti nella giornata di Pasqua tra Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Qualche pioggia nel nord-est della Sicilia. In serata, però, si prevedono schiarite.

Previsioni meteo Pasquetta 2023: sole al nord, il sud ancora nel ciclone

Pasquetta 2023 il sud Italia dovrà fare ancora i conti con la coda del ciclone, ma il miglioramento rispetto al giorno precedente sarà tangibile e non dovrebbe creare troppi problemi alle gite fuori porta. Ci si potrà decisamente organizzare per le scampagnate nelle regioni del nord, visto che la primavera, il 10 aprile, tornerà a bussare alle porte. Le previsioni per Pasquetta 2023 ci dicono che al Nord ci sarà tempo soleggiato o parzialmente soleggiato su tutte le regioni del nord Italia. Le previsioni di Pasquetta al Centro: soleggiato o parzialmente soleggiato per tutta la giornata su Toscana, Lazio e Umbria, mentre si prevede una giornata più nuvolosa sull’entroterra marchigiano e quello abruzzese, con possibili piogge e temporali passeggeri. Soleggiato in Sardegna.

Che tempo farà invece il 10 aprile al Sud? Stando alle ultime news sulle previsioni meteo di Pasquetta, al sud della penisola dovrà fare i conti col vento, dalla Puglia alla Basilicata e il nord della Calabria, mentre tra il sud della Calabria e la Sicilia si prevede una giornata nuvolosa con piogge più insistenti.