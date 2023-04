Un’altra tragedia della solitudine: anziana morta in casa a Rimini tra i rifiuti accumulati

Le ultime notizie da Rimini: i vicini di casa sono preoccupati per una anziana che non vedono da giorni, i Carabinieri la trovano morta in casa

Un’altra tragedia della solitudine si è consumata. I vicini di casa, che non avevano visto l’anziana ottantenne da tempo, hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco a causa del cattivo odore proveniente dal suo appartamento. Gli uomini del 115 sono intervenuti in una piccola palazzina in viale Regina Margherita, a Rivazzurra, frazione di Rimini, e hanno forzato la porta. All’interno dell’appartamento, hanno trovato il corpo dell’anziana in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito. L’anziana sarebbe deceduta per cause naturali, ma non è stato possibile stabilire l’esatto giorno della morte. Probabilmente è avvenuta alcune settimane fa. L’appartamento era in uno stato di profondo degrado: la donna era un’accumulatrice seriale e viveva sola da tempo, anche se aveva dei familiari che sono stati immediatamente avvertiti. Sarà effettuata un’autopsia sulla salma, ma non ci sono molti dubbi sulla morte naturale.

Secondo le testimonianze, l’anziana non era stata vista in giro da un paio di settimane e alcuni vicini hanno dato l’allarme a causa degli odori provenienti dal suo appartamento. Nel pomeriggio del 16 aprile, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato una grande quantità di oggetti nella sua casa, il che ha fatto pensare a tutti che l’anziana fosse diventata un’accumulatrice seriale nel corso degli anni. Nonostante vivesse da sola, aveva dei familiari che sono stati immediatamente avvertiti. Il pm Davide Ercolani ha ordinato un’autopsia sulla salma, ma sembra che il decesso della donna sia stato causato da cause naturali, poiché non sono stati riscontrati segni di violenza sul suo corpo e nessuno ha visto persone entrare nella sua casa.

Purtroppo questo è l’ennesimo caso di anziani ritrovati morti in casa. Di recente aveva fatto scalpore la vicenda di Raffaele Lioce, un anziano di Foggia scomparso da mesi. I vicini di casa avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del comune per via della puzza che proveniva dalla sua casa e perchè erano preoccupati che potesse essere successo qualcosa di brutto. Solo dopo l’arrivo delle telecamere di Chi l’ha visto, l’atroce scoperta: l’uomo era in casa, morto sepolto da tutti gli oggetti che nel corso degli anni aveva accumulato nella sua casa.