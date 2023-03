Trovato morto Raffaele Lioce: il suo cadavere in casa, sepolto dai rifiuti che accumulava

I giornalisti di Chi l'ha visto danno le ultime notizie da Foggia: Raffaele Lioce è stato trovato morto in casa, sotto i cumuli di rifiuti che aveva accumulato negli anni

Non c’è stato un lieto fine nella storia di Raffaele Lioce. Non è arrivato con una delle stampelle che usava per camminare a chiedere che cosa stessero facendo nella sua casa. Raffaele da quella casa, che era diventata una vera e propria discarica, non ci era mai uscito. Il sospetto da settimane, da quando la trasmissione Chi l’ha visto ha iniziato a occuparsi del caso. I vicini lo hanno da sempre pensato, i telespettatori di Rai 3 lo hanno temuto. Ed è successo: Raffaelle era proprio lì, sotto a quei rifiuti che nel corso degli anni aveva accumulato. Oggi, 17 marzo, la notizia. Si saprà solo nelle prossime ore che cosa è successo a Raffaele, se è stato travolto dai suoi stessi oggetti, se è morto per cause naturali e nessuno per così tanto tempo, ha pensato che potesse essere lì. Oggi, si scrive un’altra di quelle storie tristi, che raccontano di solitudine e abbandono, ma anche di scelte che possono condannare.

Raffaele Lioce è morto: ritrovato il cadavere

Sono stati i Carabinieri, a lavoro da giorni su questo caso, a confermare la notizia. Notizia che è stata data in diretta sui canali social anche dai giornalisti di Chi l’ha visto che erano ancora a Foggia per seguire il caso. I vicini di casa di Raffaele avevano chiesto l’aiuto del programma, per via dei topi, della puzza, per paura che in quella casa potesse succedere qualcosa. E molti di loro, avevano un macabro sospetto che purtroppo si è dimostrato essere fondato. Ci sono voluti giorni per sgombrare e per arrivare nella camera da letto. Sono state buttate tonnellate di rifiuti che Raffaele, ex dipendente delle poste italiane e allenatore di rugby, negli anni, aveva accumulato. Aveva tanti amici Raffaele, ma anche quella stana passione per gli oggetti, che diventavano poi rifiuti. Per mesi i condomini hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e solo dopo l’intervento della trasmissione di Rai 3, qualcosa si è mosso ( anche se il tutore legale del Lioce ha spiegato che l’intervento era stato programmato in precedenza e che c’era voluto del tempo, essendoci bisogno di soldi per compiere operazioni di questo genere).

“E’ stato trovato un cadavere pochi minuti fa nella casa di Lioce, ovviamente si tratta di Raffaele” ha detto il giornalista di Rai 3 che da settimane segue il caso per Chi l’ha visto.