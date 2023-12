Home » Attualità Italiana » Non poteva mancare il commento di Wanna Marchi al caso Ferragni: “Io l’unica vera influencer truffatrice” Attualità Italiana Non poteva mancare il commento di Wanna Marchi al caso Ferragni: “Io l’unica vera influencer truffatrice” Redazione UltimeNotizieFlash Wanna Marchi ha commentato quello che sta succedendo alla sua "collega influencer" Chiara Ferragni dalle pagine dell'Adnkrons

Su quanto successo nelle ultime ore, sul caso Chiara Ferragni e Balocco e sulla vicenda delle uova di Pasqua, tutti ma proprio tutti, hanno commentato quanto si è appreso. E poteva mancare il commento di Wanna Marchi, lei che davvero è stata la prima inlfluencer italiana capace di vendere migliaia e migliaia di barattoli con una crema che avrebbe dovuto miracolosamente sciogliere la pancia? Ovviamente no. Wanna Marchi ha commentato quello che sta succedendo alla sua “collega influencer” Chiara Ferragni dalle pagine dell’Adnkrons.

Le parole di Wanna Marchi sul caso Chiara Ferragni

“Qualcuno ha scritto che Chiara Ferragni ha sorpassato Wanna Marchi” – ha esordito l’ex televenditrice – “Io ritengo di essere l’unica vera influencer e l’unica vera truffatrice. Anche perché ho avuto il coraggio di dire nella serie Netflix che i c0glion* vanno 1nculat*. Molto sinceramente, dico che non seguo tantissimo la Ferragni ma mi dispiace, perché quando si comincia a dare addosso a una persona, ‘dai addosso a quel cane, dai addosso a quel cane‘, alla fine tutti danno addosso a quel cane. Mi dissocio completamente da tutto questo.”

Di Chiara Ferragni hanno parlato anche Pio e Amedeo >>>Pio e Amedeo su Chiara Ferragni: “Simbolo del degrado culturale”. Da che pulpito

Wnna Marchi ha anche commentato la scelta del video fatto dalla Ferragni e ha spiegato quello che è il suo punto di vista dicendo: “Credo che sia stata una cosa studiata per farla apparire come una poverina, vestendola di grigio, dimessa, senza trucco e con le occhiaie. Il truccatore è stato bravino ma io quel video non l’avrei fatto così, da poveraccia.”

E ancora:” Fossi stata la Ferragni avrei fatto vedere che ho mille vestiti, cinquemila scarpe, diciottomila pellicce. Avrei fatto vedere tutto quello che in realtà lei ha. E avrei detto: ho lavorato tanto, li ho guadagnati i miei soldi e sono qua. Mica è una disgrazia avere il trucco? Se posso dare un consiglio alla Ferragni, vorrei dire a questa ragazzina di fare quello che si sente di fare senza ascoltare nessuno. Se ascolta qualcuno sbaglierà in continuazione, perché son tutti buffoni quelli che gli stanno intorno. Questo lo dico e lo firmo.”

A proposito di influencer e di Wanna Marchi, proprio ieri avevamo scritto sulle nostre pagine questo approfondimento che vi invitiamo a leggere

>>>>> Tempi duri per i Ferragnez e famiglia: silenzio social assordante