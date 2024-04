Home » Attualità Italiana » Il dolore di Gino Cecchettin per Giulia non gli impedisce di essere vicino alla famiglia di Filippo Attualità Italiana Il dolore di Gino Cecchettin per Giulia non gli impedisce di essere vicino alla famiglia di Filippo Luisella Bianchi Ospite di Verissimo nella puntata del 7 aprile 2025, Gino Cecchettin ha parlato di sua figlia ma ha anche speso delle parole importanti per la famiglia di Filippo Turetta

Nella puntata di Verissimo in onda il 7 aprile 2024, Gino Cecchettin è stato tra gli ospiti di Silvia Toffanin e a lei ha raccontato di come questi mesi siano passati nel ricordo di Giulia, ma anche con il forte dolore per la sua perdita. Non si guarisce da ferite così profonde che restano indelebili nell’animo. Non è possibile. Ma si va avanti e una delle consolazioni di Gino, è vedere che i suoi figli, stanno cercando di ritrovare la forza di vivere e sorridere e lui è sempre accanto a loro, per sostenerli in tutto e per tutto. Oggi, nello studio di Verissimo, ha speso anche delle parole importanti per la famiglia di Filippo Turetta.

Le parole di Gino Cechettin per la famiglia di Filippo Turetta

Ha raccontato a Silvia Toffanin che nelle ore successive alla scomparsa di sua figlia, aveva pensato che ci fosse stato un incidente. E insieme ai genitori di Filippo Turetta, aveva lanciato appelli. Poi le cose sono cambiate ma si rende conto che anche loro stanno soffrendo. Per questo non ha smesso di sentirli. Si sono scambiati dei messaggi per Natale e si sono sentiti anche a Pasqua. Gino Cecchettin ha spiegato che devono per forza andare avanti, hanno anche un altro figlio a cui pensare. “Io li esorto ad avere coraggio, a cercare di andare avanti, anche perché anche loro hanno un altro figlio” ha detto Gino Cecchettin nello studio di Canale 5, ospite della puntata di Verissimo del 7 aprile 2024.

Gino Cecchettin ricorda Giulia

Papà Gino ha poi ricordato la sua amata Giulia: “Giulia era una ragazza semplicissima ma era la sua semplicità il suo punto forte, dava un’anima a tutti, anche alle formiche. Da piccolina la chiamavamo “l’esploratrice” perché non riuscivi mai tenerla ferma, voleva arrampicarsi sui giochi, in cucina tirava fuori tutto dagli scaffali perché voleva sapere cosa ci fosse dentro“. Per Gino Cecchettin e per i suoi figli, prima della morte di Giulia c’era stato un altro dolore grandissimo, la perdita di sua moglie. Nello studio di Verissimo ricorda: “Quando mia moglie mancò, lei preparava la tavola anche per lei, non so se abbia mai superato la perdita della mamma perché quando ne parlava, piangeva sempre“.