Parigi, incendio in un grattacielo: morti una donna e tre bambini

PARIGI, INCENDIO IN UN GRATTACIELO DI 18 PIANI ULTIME NOTIZIE: MUOIONO UNA DONNA E I SUOI TRE BAMBINI

A Parigi un terribile incendio ha devastato un grattacielo di 18 piani. Purtroppo tre bambini e una donna sono morti a causa delle fiamme che sono divampate dal 17esimo piano del palazzo. Il fuoco ha raggiunto l’ultimo piano e si è poi diffuso anche verso il basso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che per riuscire a domare l’incendio hanno dovuto impiegare più di 100 uomini. Intorno alle ore 21, i soccorsi hanno fatto un’amara scoperto.

Una mamma e i suoi bambini, tutti sotto i dieci anni, sono morti a causa delle fiamme che hanno devastato il palazzo.

Il fumo e le fiamme rendevano difficile l’avanzamento dei soccorritori all’interno degli appartamenti e, pertanto, i soccorsi ci hanno messo molto prima per raggiungere l’appartamento. Non solo, sono stati costretti a superare le porte blindate e a entrare in ogni appartamento dal 13esimo al 18esimo piano, al fine di verificare se ci fossero altre persone intrappolate. Sono diversi i residenti del palazzo che sono stati salvati dai vigili del fuoco. Il bilancio dell’incendio nel grattacielo di Parigi conta 9 feriti, tra i quali tre pompieri. Ora la polizia di Seine-Saint-Denis, un quartiere di Parigi, sta indagando per comprendere le cause dell’incendio che ha devastato il palazzo, uccidendo una donna e tre bambini. Nel frattempo, le autorità hanno disposto l’apertura di una palestra per ospitare tutti i residenti del grattacielo.

Attualmente sappiamo che le fiamme sono divampate proprio nel 17esimo piano, nel quale si trova l’appartamento dove sono stati trovati i corpi delle quattro vittime.