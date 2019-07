Maltempo Grecia, ci sono 6 vittime del tornado tra cui 2 bambini

Il maltempo in Grecia, con un terribile tornado e forti grandinate, ha come tragico bilancio quello di 6 vittime accertate, tra cui ci sono 2 bambini. Si tratta di turisti stranieri. Più di 30 persone sono rimaste ferite. Ad essere colpita dal maltempo è la penisola Calcidica, che si trova nella Grecia settentrionale. Il tornado sarebbe durato una ventina di minuti, come raccontano diversi testimoni. Sulla penisola si sono verificati forti tempeste di grandine con venti davvero molto forti. Il capo della Protezione civile ha fatto sapere che, per la penisola Calcidica, è stato dichiarato lo “stato di emergenza“. Le operazioni di soccorso impegnano più di 140 pompieri.

MALTEMPO GRECIA, CHI SONO LE 6 VITTIME DEL TORNADO: TRA LORO CI SONO DUE BAMBINI

Le 6 vittime del tornado che ha devastato un’area della Grecia, sono turisti stranieri. A Nea Plagia hanno perso la vita una donna originaria della Romania e suo figlio, morti a causa del crollo del tetto di un ristorante. Altre due vittime sono di nazionalità cieca, e si tratta di una coppia che è stata travolta dal vento con il caravan nelle vicinanze di Propontida. Nei pressi di Kassandra, località balneare, sono stati uccisi dalla caduta di un albero un uomo di origini russe e il suo bambino di soli due anni, mentre si trovavano in albergo. Oltre alle vittime, almeno 30 persone risultano ferite a seguito del tornado. Inoltre un uomo di 60 anni risulta essere disperso. Sono state portate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

MALTEMPO GRECIA, PARLA IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE: “UN FENOMENO SENZA PRECEDENTI”

Il tornado che ha devastato la Grecia, in una ventina di minuti ha manifestato una forza incredibile. A parlare del fenomeno è stato il capo della protezione civile che ha definito la situazione come “un fenomeno senza precedenti, con venti fortissimi e forti tempeste di grandine“. Ha dunque aggiunto che “in Calcidica è stato dichiarato lo stato di emergenza“. Ora a lavoro ci sono più di 140 pompieri per soccorrere le persone in difficoltà e cercare di far tornare la situazione alla normalità.