Morte Andrea Zamperoni: potrebbe esser stata fermata una donna, è omicidio?

Dagli Stati Uniti arrivano novità circa la morte di Andrea Zamperoni. Nella tarda serata di ieri in Italia era arrivata la notizia del ritrovamento dello chef che a quanto pare non dava sue notizie da lunedì ( e non da sabato come si era detto in precedenza). Il suo coinquilino ha raccontato che lo chef si era allontanato da casa prendendo un Uber. E a quanto pare non è andato molto lontano: il suo cadavere, avvolto in una coperta, è stato ritrovato in un ostello del Queens. Pochissimi minuti fa la CBS ha anche mostrato le prime immagini delle forze dell’ordine che sono entrate nell’ostello e hanno portato fuori il cadavere dello chef lodigiano che si trovava a New York per motivi di lavoro. Nel servizio mandato in onda sulla CBS si parla dell’ostello come di un posto malfamato frequentato da spacciatori di droga e prostitute. Nel video sembra inoltre vedersi una donna che viene portata via in manette dalle forze dell’ordine. Le immagini però non sono nitide. La donna potrebbe esser stata l’ultima a vedere Andrea ma questo non significa che debba avere necessariamente un coinvolgimento nella sua morte.

MORTE ANDREA ZAMPERONI ULTIME NOTIZIE: POTREBBE ESSER STATA FERMATA UNA DONNA

Al momento non è chiaro che cosa ci facesse Andrea in quell’ostello visto che la sua casa distava pochissimi chilometri da quel posto. Fondamentali potrebbero essere i video delle telecamere ma anche i tabulati telefonici dello chef per capire se doveva incontrarsi con qualcuno in quel posto. Inoltre nelle prossime ore arriveranno anche i primi risultati dell’autopsia predisposta dagli agenti di New York per capire come è morto lo chef.

A riconoscere il cadavere di Andrea è stato il fratello gemello Stefano, che dopo la notizia della sua scomparsa era volato a New York per seguire gli sviluppi delle ricerche. Il resto della famiglia è invece rimasto a Zorlesco, piccola frazione di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, dove Andrea era nato.

Queste le ultime notizie che arrivano dagli Usa. Nelle prossime ore ci saranno di certo altri aggiornamenti sul caso.