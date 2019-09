Berlino auto sulla folla: ci sono 4 morti, anche un neonato

Notizie Flash-Le ultime notizie da Berlino stanno rimbalzando da un sito all’altro di cronaca e vengono riportare anche dai tg sulle allnews che cercano di documentare quanto sta accadendo. Al momento pochissime informazioni: una macchina è arrivata sulla folla e ha travolto e ucciso 4 persone. Tra queste c’era anche un neonato. La notizia, che è stata data tra le prime fonti di informazione dalla Bild, è di un incidente, al momento. La stampa tedesca non si sbilancia e non parla di un attentato terroristico.

Un’auto ha investito a folle velocità diverse persone sulla Invalidenstrasse, a Berlino, in Germania. Sono morte almeno quattro persone, tra cui un neonato, e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L’incidente è avvenuto alle 19 ma in Italia la notizia si è diffusa intorno alle 20,50. A bordo dell’auto – riporta la Bild – c’erano due persone. La polizia indaga e al momento l’accaduto è trattato come grave incidente stradale e non atto di terrorismo.

Pare che tra le persone soccorse ci sia anche la mamma del bambino che dovrebbe aver perso in questo drammatico incidente, suo figlio ma anche sua madre. A bordo della macchina c’era anche un bambino di sei anni per questo la polizia tedesca tende a escludere che si possa trattare del gesto di un folle. Inoltre la macchina, che era una Porsche, lascia pensare che si sia trattato di un drammatico incidente avvenuto a causa della perdita di controllo del guidatore della vettura.

La polizia ribadisce anche sui social che non c’è nulla che lasci pensare a un attentato ma che quasi sicuramente si è trattato di un drammatico incidente stradale.

