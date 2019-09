Marito e moglie trovati morti nel letto: a vegliarli c’era il loro bimbo di 2 anni

Una storia terribile arriva dall’Inghilterra, dove marito e moglie sono stati trovati morti nel letto e a vegliarli c’era il loro bimbo di 2 anni. E’ accaduto di preciso a Burton. I giovani genitori erano Lana Nemceva, 33 anni, e Kirils Nemcevs, 31 anni, di origine lettone. I due sono stati trovati privi di vita sul loro letto, in casa, e stando alle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Si pensa che possa essere stato il 31enne a uccidere la moglie per poi decidere di togliersi la vita. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi del loro figlioletto, un bimbo di soli 2 anni che è rimasto al loro fianco, probabilmente senza comprendere a pieno cosa fosse accaduto alla sua mamma e al suo papà.

MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI NEL LETTO: SI E’ TRATTATO DI UN OMICIDIO-SUICIDIO?

Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo possa aver ucciso la moglie decidendo in seguito di togliersi la vita. Stando a quanto appreso fin’ora, Kirils Nemcevs era depresso e non era contento del lavoro che svolgeva. Un coinquilino ha raccontato delle tensioni che erano subentrate nella coppia. E’ stato lui a trovare i cadaveri sul letto. Ora però le indagini proseguiranno al fine di scavare a fondo nella vita della coppia per comprendere se davvero si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio o se possa esserci dell’altro.





BIMBO DI 2 ANNI RIMASTO ORFANO: LA NONNA PUBBLICA UN POST COMMOVENTE E PARTE UNA RACCOLTA FONDI PER AIUTARE LA FAMIGLIA

Vittima indifesa di questa tragedia è un bimbo di soli 2 anni, figlio della coppia trovata priva di vita nel letto di casa. Il piccolo è infatti rimasto orfano. A parlare di lui e di quanto accaduto, è stata la nonna, mamma di Lana. La donna, Lyubov Zatsepina, ha pubblicato su Facebook un commovente post in cui ringraziava tutti del conforto ricevuto in questo momento così difficile e drammatico per la sua famiglia. E’ stata fatta una raccolta fondi per sostenere la famiglia che è arrivata a più di 10mila sterline. Dunque la nonna del piccolo ha scritto: “Grazie per averci aiutato e capito in questo che per noi è un momento difficile“. Ha poi continuato dicendo: “Siamo grati a tutti voi. Ho sempre creduto e credo nel buon cuore e nella sincerità delle persone“. Ha poi concluso il suo post con un commovente invito per tutti: “Abbiate cura di voi stessi e dei vostri cari“. Sicuramente è quello che farà lei per il suo piccolo nipotino.