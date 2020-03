Coronavirus ultime notizie: 14 turisti italiani provenienti dal lodigiano positivi, più di 20 in quarantena

Non potevano probabilmente immaginare, quando sono partiti dall’Italia, di aver preso il coronavirus. Ma forse avrebbero dovuto pensarlo nelle ore successive, quando ormai arrivati in Cina, leggevano di quello che stava accadendo nel lodigiano. Sono 14 sui 21 lodigiani in India, messi in quarantena da ieri in una struttura militare a Delhi; sono risultati positivi al test del COVINd-19: lo ha detto all’agenzia di stampa France Presse una fonte che ha voluto mantenere l’anonimato. Il gruppo di turisti era in viaggio in India dalla fine di febbraio, assieme ai due coniugi già risultati affetti dal virus e ricoverati in isolamento due giorni fa a Jaipur.

Chiaramente con il senno del poi è semplice raccontare una storia, ma è anche vero che una sana autoregolamentazione, forse, avrebbe contribuito, quanto meno, a contenere il contagio. Che gli italiani vadano in giro in tutto il mondo come degli untori, è purtroppo quello che sta passando in queste ore. E il fatto che i numeri di casi aumentino, non aiuterà il nostro paese a uscire da questa spiacevolissima situazione.

Secondo alcune indiscrezioni, tra i turisti che provenivano tutti dalla zona definita rossa in Italia, ci sarebbe anche un medico di Codogno.

Come riferisce l’Ansa, che aggiunge dettagli a questa notizia, i tempi dei controlli sono stati anticipati, in via del tutto eccezionale, grazie all’intervento della Task Force attivata sin dalle primissime ore dall’Ambasciata in stretto raccordo con l’Unità di crisi della Farnesina e con le autorità locali.

Le notizie che arrivano dall’India sono chiaramente in evoluzione e la Task Force sta concordando con le autorità sanitarie indiane i prossimi passi per la cura degli ammalati.

L’Ambasciata italiana cerca di rassicurare i turisti italiani che al momento si trovano in India. Sarà offerto loro tutto il supporto possibile.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DALLA CINA: I NUMERI

In Cina scendono i nuovi casi di Coronavirus per il terzo giorno consecutivo, anche si sono verificati altri 38 decessi. Il bilancio è ormai di 2.981 morti, ha comunicato la Commissione nazionale della Sanità, e oltre 80.200 persone contagiate. Tra i 4 nuovi casi di coronavirus annunciati in Cina dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), al netto dei 115 dell’Hubei, l’epicentro dell’epidemia,tre fanno capo a Pechino e uno a Ningxia. Nella capitale, due sono “contagi di ritorno” e sono relativi a viaggiatori arrivati dall’Iran e dall’Italia.