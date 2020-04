Boris Johnson in terapia intensiva: si aggravano le condizioni del primo ministro inglese

Notizie Flash-Questo pomeriggio, dopo la diffusione della notizia relativa al suo ricovero, dal Regno Unito erano arrivate informazioni rassicuranti circa le condizioni di salute di Boris Johnson. Avevano parlato di un semplice ricovero per controlli di routine ma questo era apparso molto strano, considerato il fatto che in questo periodo, le visite generiche, vengono rimandate. La cosa aveva lasciato molte perplessità e pochi minuti fa, è arrivata quella che era una notizia prevedibile. Il primo ministro britannico è ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Non ci sono molte altre notizie ma è chiaro che le sue condizioni di salute si siano aggravate nelle ultime ore.

Il premier britannico Boris Johnson, affetto da coronavirus, è stato trasferito in terapia intensiva dopo che questo pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate. Lo fa sapere un portavoce di Downing Street secondo quanto riportato dai media britannici

BORIS JOHNSON IN TERAPIA INTENSIVA: LE ULTIME NOTIZIE

La notizia battuta da tutti i media britannici:

Prime Minister Boris Johnson has been taken into intensive care in hospital with coronavirus.

Il premier si trova al St Thomas Hospital dopo che le sue condizioni erano peggiorate in seguito al ricovero per il coronavirus. Downing Street precisa che il ministro degli Esteri Dominic Raab gli subentra per esercitare la supplenza.

Al momento non ci sono altre notizie, poche informazioni mentre si attende che ci sia un comunicato ufficiale in merito.