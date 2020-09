Birmingham ultime notizie: diverse persone accoltellate, si teme il peggio

Non si sbilanciano ancora le forze dell’ordine del Regno Unito ma dai toni usati nelle prime note diffuse in tutto il mondo, si capisce che quello che è successo a Birmingham fa preoccupare. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto di un singolo uomo o di un possibile nuovo attentato. Per ora si sa davvero poco. Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham, in Inghilterra, in quello che la polizia locale ha definito “un grave episodio”. Gli agenti sono stati allertati poco dopo la mezzanotte per un accoltellamento e nel giro di pochi minuti ne sono stati segnalati altri nella stessa zona. Al momento, come si può vedere nelle prime immagini che arrivano dai social, gli agenti sono ancora sul posto.

BIRMINGHAM ULTIME NOTIZIE: ACCOLTELLATE DIVERSE PERSONE

“Siamo a conoscenza di un certo numero di persone ferite, ma non possiamo dire quante, né la gravità delle ferite”, ha spiegato una fonte della West Midland Police. La polizia non si sbilancia sulla matrice delle aggressioni spiegando che si sta ancora indagando. Sul sito della BBC che riprende la nota della polizia, si parla di un atto che può mettere in pericolo la sicurezza pubblica. I fatti sarebbero avvenuti intorno alla mezzanotte di ieri, la notizia, battuta nel resto d’Europa questa mattina presto.

La polizia, ancora a lavoro sul caso, come si legge sul sito della BBC chiede di non speculare intorno a questo incidente, in attesa di sapere che cosa sia successo. Non si conosce neppure il numero delle persone realmente coinvolte, nessuno sa dire ancora se ci sono dei morti.

Agli abitanti della zona viene chiesto di stare calmi ma vigili, e se possibile di stare lontani da quel quartiere. Si sa davvero poco ma si potrebbe trattare dell’accoltellamento di persone sedute ai tavoli per mangiare e bere. Le strade del quartiere erano chiuse a causa del covid 19 ed è anche per questo che sulla notizia, resta ancora grande riserbo.

Le zone interessate sono Hurst Street e Bromsgrove Street.