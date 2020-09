Coronavirus, ultime news dal mondo: Usa verso i 200mila morti, è allarme in Francia

Il Coronavirus continua a fare paura, in Italia e nel mondo. Le ultime news sul Covid 19 parlano di quasi 200mila morti in totale negli Usa, con Francia in zona rossa per oltre metà del suo territorio. Nuove misure restrittive anche in Spagna dove, appena tre giorni fa, si sono registrati quasi 14mila nuovi casi.

La situazione è dunque ancora preoccupante. A oggi si contano 960mila vittime in tutto il mondo e 31 milioni di casi confermati di contagio: è quanto emerge dal bilancio del sito della John Hopkins University. Gli Usa sono il paese più colpito, seguiti dall’India e dal Brasile. Vediamo cosa sta succedendo, paese per paese.

Coronavirus, la situazione in Francia

La Francia è in allarme e dichiara circa la metà dei dipartimenti in “zona di circolazione attiva del virus” ma cambia qualcosa nelle scuole materne e elementari dove non si procederà più alla chiusura sistematica di una classe sotto i tre casi di alunni positivi al Covid-19, come dichiarato dal Ministero dell’Educazione.

In Spagna restrizioni su Madrid

A preoccupare in Spagna è soprattutto la Capitale che da ieri è nuovamente sotto restrizioni. Le zone più colpite dal ritorno del virus, circa 37, dovranno dunque rispondere a regole piuttosto rigide con gli abitanti chiamati a uscire di casa solo per cose urgenti (lavoro, visite mediche, scuola). I parchi sono nuovamente chiusi, bar e ristoranti hanno l’obbligo di lavorare limitando la capacità dei locali al 50%.

Coronavirus, ambulanze per la febbre in Germania

Il ministro tedesco della Salute Jens Spahn sta chiedendo “ambulanze per la febbre” e test dedicati alle categorie a rischio per affrontare al meglio la stagione autunnale, limitando dunque più possibile i rischi di una nuova ondata di Coronavirus. Nonostante le misure restrittive adottate finora, si alzano i numeri di nuovi contagi: sabato scorso si è registrato il nuovo record di casi in 24 ore da aprile, con 2.297 infezioni.

Gli Stati Uniti in crisi: i numeri

Le ultime news sul Coronavirus parlano di numeri ancora in crescita. Gli americani (69%) non si fidano delle affermazioni di Trump in merito al vaccino (lo dichiara un sondaggio della Abc/Ipsos) e la situazione è particolarmente critica: si va verso un totale di 200mila morti per Covid 19.

Stop alle restrizioni in Nuova Zelanda

E mentre tutto il mondo fa un passo indietro e torna a chiudere, la Nuova Zelanda viaggia in direzione opposta. La premier neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato l’annullamento di tutte le restrizioni anti-coronavirus. Nessun nuovo caso è stato infatti registrato nelle ultime 24 ore.

In India riapre il Taj Mahal

In India riapre il Taj Mahal che aveva chiuso i battenti a marzo. I contagi continuano ad aumentare e ogni giorno si registrano 1000 morti ma il popolare mausoleo di marmo bianco di Agra ha riaperto ai visitatori seppur con tutte le precauzioni del caso.

Coronavirus, ultime news dal mondo: Usa verso i 200mila morti, è allarme in Francia ultima modifica: da