Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti, Trump non ci sta

Dagli Stati Uniti arrivano le ultime notizie e, stando a quello che sarebbe il risultato del seggio elettorale, il popolo americano ha oggi il suo nuovo presidente. Dopo giorni di attesa, di conferenze stampa, di attacchi, di polemiche e di incertezze, gli Stati Uniti d’America accolgono oggi il nuovo presidente. L’ex vicepresidente Joe Biden conquista la Pennsylvania e sale a quota 273 elettori. Per imedia americani non ci sono dubbi: “Eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti“. E’ questo il titolo che si legge in apertura sui servizi televisivi, sulle prime pagine on line dei media americani ma non solo.

Vincendo in Pennsylvania, Biden si è assicurato il bottino di 20 grandi elettori in palio nello Stato, superando così la fatidica soglia dei 270 voti necessari per conquistare la Casa Bianca. Secondo la Cnn, Biden è giunto ora a quota 273, per Ap è a quota 284.

Questo però è solo l’inizio perchè, quello che ormai dovrebbe essere l’ex presidente, Donald Trump continua a rilanciare le accuse di brogli durante il voto. “Sono accadute cose brutte nelle ore in cui la TRASPARENZA LEGALE è stata brutalmente e crudamente negata”, ha scritto su Twitter che per l’ennesima volta ha oscurato il post e targandolo come “materiale fuorviante”. Lo smentisce la Commissione elettorale: “Non c’è alcuna prova che ci siano stati brogli o voti illegali alle elezioni americane”.

LA CNN E GLI ALTRI MEDIA AMERICANI ANNUNCIANO LA VITTORIA DI JOE BIDEN

Ecco alcuni degli articoli pubblicati sui social dalla stampa americana

BREAKING: JOE BIDEN WINS



Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/og62ckK5r5 #CNNElection pic.twitter.com/gEEzy1wsdz— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 7, 2020

Il candidato dei democratici ha conquistato la Pennsylvania, diventando quindi il nuovo inquilino della Casa Bianca. Vincendo nello Stato infatti, l’ex vice di Obama si aggiudica i suoi 20 grandi elettori che lo separavano dal traguardo. Ma Donald Trump non concede la vittoria all’avversario: “Le elezioni non sono finite”.

Ad accreditare la vittoria dell’esponente dem anche la Nbc, mentre Fox ancora non dà la notizia. Il network di Rupert Murdoch non proietta la conquista della Pennsylvania da parte di Biden e quindi non è ancora in grado di proiettare Biden alla Casa Bianca.