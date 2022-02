Guerra Ucraina, Kiev assediata dai militari russi: ultime notizie

Secondo giorno di guerra in Ucraina e non mancano le ultime notizie da Kiev e non solo. La Cnn ha annunciato nelle scorse ore, citando le dichiarazioni di Anton Gerashchenko (consigliere del ministro degli affari interni), che Kiev è stata presa d’assalto dall’esercito russo. La capitale dell’Ucraina è stata colpita da missili balistici o da crociera. Nella prima mattinata, la troupe della testata americana hanno riferito di aver udito due forti esplosioni nel centro della città. A queste ne è poi seguita un’altra a poco tempo di distanza nelle zone più periferiche. Stando alle ultime notizie riportate dal ministero della Difesa ucraino sarebbero già 800 i soldati persi dalle forze nemiche. L’esercito ucraino starebbe quindi rispondendo bene all’attacco a tenaglia (da nord, ovest e sud) fatto dalla Russia contro l’Ucraina nella giornata di giovedì 24 febbraio. Tra le perdite russe ci sarebbero anche sette aerei, sei elicotteri 130 veicoli corazzati e 30 carri armati.

Kiev assediata: cresce preoccupazione per centrale nucleare a Chernobyl

Nella giornata di ieri il generale russo Igor Konashenkov ha annunciato che le forze militari russe avevano preso l’intero controllo dell’area territoriale di Chernobyl, dove è situata una centrale nucleare. Al momento c’è grande preoccupazione per l’ccupazione rissa dello stabilimento. In un comunicato dell’Agenzia atomica internazionale si legge l’appello affinché l’impianto nucleare sia preservato dai combattimenti della guerra. Nella giornata odierna le ultime notizie riportano un comunicato allarmante emanato dall’Agenzia necleare ucraina che ha segnalato un forte incremento nel livello delle radiazioni presneti nell’area. Nel frattempo il governo ucraino ha esortato la popolazione a condividere sui social tutte le indicazioni utili riguardanti gli spostamenti dei militari russi. Inoltre è stato chiesto ai cittadini di Kiev di mobilitarsi preparando bombe molotov per contrastare l’avanzata russa nella città di Kiev.

Il presidente Zelesky: “Io rimango qui”

Sebbene le forne nemiche sono entrate nella Capitale ucraina, il presidente Zelesky ha annunciato che non lascerà la città e non abbandonerà il suo popolo. Coraggiosamente, il presidente ucraino e la sua famiglia rimarranno a Kiev. Tutto questo “Anche se la Russia mi ha identificato come obiettivo numero uno e la mia famiglia il numero due“. Il politico tuona e punta il dito contro la comunità internazionale che avrebbe a suo dire lasciato l’Ucraina sola contro la Russia. Il presidente ritiene che gli altri paesi abbiano paura di sostenerli ed aiutare in questa battaglia. Nelle ultime ore gli Usa hanno annunciato di essere pronti ad accogliere nel loro Paese i profughi ucraini. Il governo americano ha espresso grande preoccupazione per quanto sta accadento nella centrale nucleare a Chernobyl.