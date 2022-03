Volodymyr Zelensky in collegamento con Bruxelles: “La tragedia che stiamo vivendo è immane”

E’ intervenuto pochi minuti fa, nella giornata del primo marzo 2022, il presidente ucraino nel corso della seduta plenaria straordinaria a Bruxelles. Un collegamento in streaming in cui ha spiegato quella che resta al momento, la posizione del suo paese, dopo le prime trattative che non hanno cambiato di molto le posizioni. “Sapevamo che ci sarebbe stato un prezzo da pagare, ma la tragedia che stiamo vivendo è immane” sono queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in diretta al Parlamento europeo. Il leader ucraino è intervenuto in video conferenza alla seduta plenaria straordinaria di oggi a Bruxelles e ha detto: “Non riesco a dire buongiorno o buonasera, perché ogni giorno per qualcuno può essere l’ultimo giorno. Parlo dei cittadini ucraini che difendono la libertà a caro prezzo”.

Volodymyr Zelensky ribadisce la posizione dell’Ucraina

“Sono lieto di vedere quest’unità dell’Ue, ma non sapevo che questo sarebbe stato il prezzo da pagare. Migliaia di persone sono state uccise, c’è una guerra”, ha detto Zelensky. “Siamo sotto i bombardamenti, sotto l’attacco dei missili, è stata una mattinata tragica questa. Stiamo dando la nostra vita per la libertà“, ha aggiunto. E ancora: “Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma si tratta di bambini, ieri ne ha uccisi 16 con i suoi missili”.

Il discorso ha toccato molto gli eurodeputati. Il presidente ucraino ha poi chiesto agli europei di stare al fianco del suo paese. E ha aggiunto: “Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa venga incoraggiata. Vogliamo essere membri a pari diritti dell’Ue. Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo”.

“Provateci che non ci lascerete soli – ha detto ancora Zelensky – e che siete davvero europei. Solo così la vita vincerà sulla morte”. Poi ha rimarcato che “la nostra gente è molto motivata, stiamo combattendo per i nostri diritti e la libertà. Con l’Ucraina l’Ue sarà molto più forte“. “La luce vincerà contro il buio, gloria all’Ucraina”, ha concluso Zelensky.

Dai social poi anche in ringraziamento a William e Kate per la solidarietà mostrata in questi giorni: “Olena e io siamo grati al duca e alla duchessa di Cambridge che, in questo momento cruciale, in cui l’Ucraina si oppone coraggiosamente all’invasione della Russia, sono al fianco del nostro Paese e sostengono i nostri coraggiosi cittadini.”