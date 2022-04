Si teme l’attentato a New York: in metro uomo con maschera antigas apre il fuoco, decine di feriti

Non sono ancora precise le informazioni che arrivano dagli Stati Uniti dove pochi minuti fa ci sarebbe stato, quello che si teme possa essere un attentato. Sono almeno 13 le persone rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all’interno della stazione Sunset Park della metropolitana di New York. Le prime immagini e i video di quanto successo, sono circolati pochi minuti fa sui social. Ma è stato tutto così veloce, che non tutti avevano il cellulare in mano pronti a registrare i fatti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30 del mattino. Le immagini diffuse sui social ritraggono persone insanguinate sulla banchina. Non sembrerebbero esserci morti, almeno questa è anche la speranza delle forze dell’ordine che hanno subito preso in mano la situazione. In città sono stati dispiegati gli agenti antiterrorismo ed è anche per questo che si teme possa trattarsi di un attentato.

Sparatoria in metro a New York: le ultime notizie 12 aprile 2022

Secondo le prime notizie trapelate, il sospettato, un afroamericano alto un metro e sessantacinque, indossava una maschera antigas e un giubbino arancione: era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority. E’ per questo motivo che per l’uomo è stato più semplice mimetizzarsi fra la folla e scappare. Adesso si cerca ovunque, prima che possa commettere altri reati.

La CNN riferisce che la polizia ha chiesto al pubblico di evitare l’area della 36th Street e della 4th Avenue a Brooklyn, dove si è radunata una grande presenza di soccorritori. Il sindaco di New York City Eric Adams, che al momento è in isolamento a causa del Covid-19, è stato informato sulla situazione, lo ha riferito il suo portavoce Fabien Levy.

“Mentre raccogliamo ulteriori informazioni, chiediamo ai newyorkesi di stare lontano da quest’area per la loro sicurezza e in modo che i primi soccorritori possano aiutare i bisognosi e indagare“, ha affermato Levy su Twitter.

La Metropolitan Transportation Authority, che gestisce le metropolitane, afferma che si sta anche indagando sull’incidente e che i treni D, N e R sono in attesa in entrambe le direzioni a Brooklyn.