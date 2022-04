Grave incidente d’auto per Eva Henger e suo marito: le ultime notizie

Non ci sono ancora molte certezze sulle condizioni di salute di Eva Henger e suo marito, dopo l’incidente che li avrebbe visti coinvolti in Ungheria. La notizia sta facendo il giro del web, dopo esser arrivata alla stampa in Italia ma non c’è nessun comunicato ufficiale da parte della famiglia di Massimiliano Caroletti e di sua moglie. Quello che sappiamo ora: i due sarebbero rimasti coinvolti in un grave incidente d’auto in Ungheria . Sui social, in questi giorni, Eva e Massimiliano hanno condiviso le foto di uno degli ultimi viaggi insieme alla piccola Jennifer per festeggiare il nono anniversario di matrimonio. Nessun commento neppure da parte di Mercedesz, la figlia maggiore di Eva che, è in viaggio per l’Honduras, visto che a breve, dovrebbe diventare una delle naufraghe dell’Isola dei famosi 2022. Probabilmente, se davvero le condizioni di salute di sua madre e dei suoi familiari fossero gravi, anche questa circostanza potrebbe cambiare.

Grave incidente d’auto per Eva Henger e suo marito Massimiliano

La coppia è stata coinvolta in un incidente stradale a Kaposvar, nel sud-ovest del Paese. La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che l’auto della showgirl e del marito si sia scontrata con un’altra che stava sopraggiungendo. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio sarebbero stati gli occupanti dell’altra auto. Sulle condizioni di Eva Henger e di Massimiliano Caroletti vige il più stretto riserbo, quello che si sa è che entrambi si trovano in ospedale dove dovrebbero essere operati entro breve. Nessuna notizia in merito alle condizioni di salute di Jennifer la figlia della coppia, non si sa neppure se la bambina fosse insieme ai genitori.

Aggiornamenti potrebbero arrivare proprio questa sera da Ilary Blasi che potrebbe spiegare in diretta quello che è successo, con la speranza ovviamente, che le condizioni di salute di Eva e di suo marito non siano gravi e che magari Mercedesz, dopo averli sentiti, possa continuare la sua avventura. Ci auguriamo davvero il meglio per tutte le persone coinvolte in questa vicenda.

Aggiornamento– “Si trovano in due ospedali diversi a 300 km di distanza l’uno dall’altro, dopo l’incidente Massimiliano è stato portato con l’eliambulanza in un posto, lei in un altro” è quanto ha rivelato a Fanpage.it Paolo Pasquali, direttore artistico dell’agenzia che segue la showgirl. A guidare l’auto era Eva Henger.