Eva Henger incidente: “Salvati dalla cintura”. Alessi commenta: “Nell’incidente due morti”

E’ Roberto Alessi a dare le ultime notizie sull’incidente che ha coinvolto Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti in Ungheria. Il direttore di Novella 2000, in collegamento con Pomeriggio 5 in diretta, ha raccontato a Barbara d’Urso le informazioni che è riuscito ad avere mettendosi in contatto con i familiari di Eva e di suo marito. Ha spiegato che Eva e Massimiliano sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente stradale nel quale purtroppo, sono morte le due persone che erano nella vettura che si è scontrata con la loro. Si sarebbe trattato di un incidente mortale in autostrada. Alessi ha inoltre spiegato che i due erano in viaggio, e stavano raggiungendo una cittadina a circa 80 km da casa loro, per fare un regalo speciale alla piccola Jennifer. Ha voluto specificarlo per ribadire che la piccola, non era per fortuna in macchina con loro. Lo ha sottolineato per rassicurare anche i parenti italiani di Eva e di Massimiliano e della piccola Jennifer che, dopo aver letto le prime notizie sui media, hanno temuto il peggio anche per la bambina. Di lei infatti sembravano non esserci notizie, ma per fortuna, pare che sia a casa.

Incidente Eva Henger e Massimiliano Caroletti: come stanno

Il direttore di Novella 2000 ha anche voluto specificare che Eva e suo marito, seppur in gravi condizioni, non sono comunque in pericolo di vita. Queste almeno le ultime notizie che è riuscito ad avere. “Si sono salvati grazie alla cintura di sicurezza” ha spiegato il giornalista in diretta a Pomeriggio 5 assicurando anche a Barbara d’Urso che nel proseguo della puntata, le farà avere altre notizie sulle condizioni di salute di Eva e Massimiliano che pare siano stati, secondo altre fonti, portati in due ospedali diversi.

Queste quindi le ultime notizie sul drammatico incidente che ha coinvolto l’attrice. Pare che fosse lei al volante della macchina.