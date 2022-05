Strage in Texas, sono 19 i bambini uccisi secondo le ultime notizie. Morti anche 4 adulti

Le immagini di quello che è accaduto poche ore fa in America stanno facendo il giro del mondo ed è anche logico pensare che sia così, visto che a perdere la vita, sono stati 14 bambini e 4 adulti ( negli ultimi minuti i media americani hanno parlato di un bilancio diverso, si temono 19 vittime tra gli studenti della scuola elementare). Una vera e propria strage che oggi, molti media, paragonano a quello che successe dieci anni fa, parlando di una nuova Sandy Hook ( dieci anni dopo quel massacro). E in qualche modo lo stesso paragone lo ha fatto anche Biden, sottolineando come solo in America, succedano ancora queste stragi. I fatti questa volta ci portano a Uvalde, Texas, città di quindicimila abitanti a trenta chilometri dal confine con il Messico. Un ragazzo ha parcheggiato l’auto, si è avviato a piedi nel campus di una scuola elementare, la Robb Elementary School, armato di fucile e pistola semiautomatica, e ha sparato uccidendo quindici persone, quattordici bambini e un insegnante. Lo ha potuto fare senza che nessuno lo fermasse, senza che nessuno ostacolasse il suo piano omicida.

Il killer, che si era barricato dentro la scuola, è stato ucciso dalla polizia.

“Perché queste stragi avvengono solo qui? Possiamo e dobbiamo fare di più. E’ il momento di trasformare il dolore in azione e di affrontare la lobby delle armi” afferma Biden appena rientrato dal suo viaggio in Asia e con a fianco la First Lady Jill Biden vestita tutta di nero.

Strage in una scuola in Texas: uccisi 14 bambini

La prima ricostruzione dei fatti. Stando a quanto emerso, il killer ha sparato prima alla nonna e poi ha avuto un incidente di auto vicino alla Robb Elementary School. Sceso dall’auto con fucile e giubbotto antiproiettile, ha cercato di entrare nella scuola superando il blocco di alcuni agenti: una volta nell’edificio ha aperto il fuoco in alcune classi. Il ragazzo 18enne è poi stato fermato dalla polizia che lo ha ucciso sul posto.

Lo sparatore si chiamava Salvador Ramos, maschio, 18 anni, e abitava a Uvalde”. Nella notte il bilancio peggiora ancora e sale a 22 morti, di cui 19 bambini e tre adulti. E dagli Usa arrivano in tutto il mondo quelle immagini che straziano il cuore ma che ogni volta sono sempre uguali. Soccorritori che cercano di fare il possibile per salvare più vite, genitori straziati dal dolore che abbracciano per l’ultima volta i loro bambini innocenti. Famiglie distrutte, una comunità sotto shock. Poi arriveranno le preghiere, le fiaccolate, l’indignazione ma con le settimane tutto tornerà alla normalità, almeno per molti, gli stessi che continueranno a pensarla allo stesso modo sulle armi.